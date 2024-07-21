https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/bidenin-destekledigi-kamala-harris-kimdir-1086088850.html

Biden'ın desteklediği Kamala Harris kimdir?

Biden'ın desteklediği Kamala Harris kimdir?

Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimler için adaylıktan çekildiğini ve yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak desteklediğini duyurdu., Biden'ın... 21.07.2024, Sputnik Türkiye

2024-07-21T23:32+0300

2024-07-21T23:32+0300

2024-07-21T23:32+0300

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ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçiminde adaylıktan çekildiğini, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i aday olarak onayladığını ve desteklediğini açıklamasının ardından gözler Harris'e çevrildi.Kazanması halinde ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.ABD Başkanlığı için Demokratlar tarafından aday gösterilmesi ve 5 Kasım'daki başkanlık seçimini kazanması halinde Harris, ABD'nin ilk kadın başkanı olacak.Harris, 1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyah bir babanın çocuğu olarak dünyaya geldi.Üniversitede hukuk eğitimi alan ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yapan Harris, 2010'da California Başsavcılığına adaylığını koydu. Eyalet tarihinde seçilen ilk siyah ve ilk kadın başsavcı olan Harris, 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçildi.Harris, 2016'da yapılan başkanlık seçiminde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör ünvanını aldı.Demokrat Partiden 2020 başkanlık seçimi için aday adayları arasında yer alan Harris, ön seçimlerde elendi. Ardından Demokrat Parti adaylığını kazanan Joe Biden, 11 Ağustos 2020'de Harris'i "Başkan Yardımcısı" olarak yarışa soktuğunu duyurdu.3 Kasım 2020'de Demokratların seçimi kazanmasıyla Harris, 49. başkan yardımcısı olarak ABD'nin seçilmiş Başkanı Biden'la 20 Ocak 2021'de devir teslim töreninde yemin ederek göreve başladı.Başkan yardımcılığı süresince 19'dan fazla ülkeye seyahat eden ve 150'den fazla liderle görüşen Harris, Biden ile ekonomiye yatırım yaparak istihdamı artırmak için çalıştı.Harris, ırkçılıkla ve cinsiyetçilikle mücadele etmesinin yanı sıra kürtaj ve LGBTQ savunuculuğuyla da öne çıktı.Harris, 2013 yılından beri kendisi gibi hukukçu olan, avukat Douglas Emhoff ile birlikte. Çift, 2014 yılında evlendi. Harris, Emhoff’un önceki evliliğinden olan 2 çocuğunun üvey annesi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240721/biden-adayliktan-cekildi-1086086723.html

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