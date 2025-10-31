https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/harvardli-astrofizikci-avi-loeb-nasa-dunyaya-yonelen-uzayli-gemisinin-fotografini-gizliyor-1100641951.html

Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb: 'NASA, Dünya’ya doğru gelen uzaylı gemisinin fotoğrafını gizliyor'

31.10.2025

2025-10-31T12:25+0300

2025-10-31T12:25+0300

2025-10-31T12:26+0300

ABD hükümetinin kapanması nedeniyle birçok federal kurum gibi NASA da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuş durumda. Ancak bu süreçte, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.Harvard Üniversitesi’nden tanınmış astrofizikçi Prof. Avi Loeb, NASA’nın 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cismin “en iyi fotoğrafını” kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürdü.Loeb, 2 Ekim’de Mars’a yaklaşırken çekilen görüntülerin NASA’nın HiRISE teleskopu tarafından kaydedildiğini, ancak “verilere erişim talebine yanıt alamadığını” belirtti.“Fotoğrafın yayınlanmaması bilimsel bir gizliliğe işaret ediyor olabilir” diyen Loeb, söz konusu objenin “doğal kökenli olmayabileceğini” ve “muhtemelen yapay bir uzay aracı olabileceğini” iddia etti.3I/ATLAS nedir?3I/ATLAS, insanlık tarafından gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olarak biliniyor. Şu anda Güneş’e en yakın noktasına ulaşmış durumda ve birkaç ay içinde Dünya’ya en yakın konuma (yaklaşık 170 milyon mil mesafede) yaklaşacak.Bilim insanlarına göre bu cisim, büyük olasılıkla “buz ve kaya karışımından oluşan bir kuyrukluyıldız benzeri yapı.”Ancak Loeb, %30 ila %40 olasılıkla bu objenin “doğal olmayan kökenli” olabileceğini savunuyor. Ona göre bu, “muhtemelen başka bir uygarlığın keşif aracı” olabilir.NASA: Dünya i̇çin tehdit yokNASA, daha önce yaptığı açıklamada 3I/ATLAS’ın Dünya için hiçbir risk taşımadığını ve “uzak bir geçiş rotasında ilerlediğini” duyurmuştu.Ancak hükümetin kapanması nedeniyle NASA’nın basın ofisi şu anda faaliyet dışı. Bu nedenle kurumdan yeni bir açıklama gelmedi.Yetkililer, ajans yeniden faaliyete geçtiğinde Loeb’in veri talebine yanıt verileceğini belirtiyor.

