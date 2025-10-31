Türkiye
Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb: 'NASA, Dünya'ya doğru gelen uzaylı gemisinin fotoğrafını gizliyor'
Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb: 'NASA, Dünya'ya doğru gelen uzaylı gemisinin fotoğrafını gizliyor'
Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, Güneş Sistemi’nden geçen 3I/ATLAS adlı gök cisminin “doğal bir nesne olmayabileceğini” öne sürdü. Loeb’e göre NASA, bu... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
ABD hükümetinin kapanması nedeniyle birçok federal kurum gibi NASA da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuş durumda. Ancak bu süreçte, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.Harvard Üniversitesi’nden tanınmış astrofizikçi Prof. Avi Loeb, NASA’nın 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cismin “en iyi fotoğrafını” kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürdü.Loeb, 2 Ekim’de Mars’a yaklaşırken çekilen görüntülerin NASA’nın HiRISE teleskopu tarafından kaydedildiğini, ancak “verilere erişim talebine yanıt alamadığını” belirtti.“Fotoğrafın yayınlanmaması bilimsel bir gizliliğe işaret ediyor olabilir” diyen Loeb, söz konusu objenin “doğal kökenli olmayabileceğini” ve “muhtemelen yapay bir uzay aracı olabileceğini” iddia etti.3I/ATLAS nedir?3I/ATLAS, insanlık tarafından gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olarak biliniyor. Şu anda Güneş’e en yakın noktasına ulaşmış durumda ve birkaç ay içinde Dünya’ya en yakın konuma (yaklaşık 170 milyon mil mesafede) yaklaşacak.Bilim insanlarına göre bu cisim, büyük olasılıkla “buz ve kaya karışımından oluşan bir kuyrukluyıldız benzeri yapı.”Ancak Loeb, %30 ila %40 olasılıkla bu objenin “doğal olmayan kökenli” olabileceğini savunuyor. Ona göre bu, “muhtemelen başka bir uygarlığın keşif aracı” olabilir.NASA: Dünya i̇çin tehdit yokNASA, daha önce yaptığı açıklamada 3I/ATLAS’ın Dünya için hiçbir risk taşımadığını ve “uzak bir geçiş rotasında ilerlediğini” duyurmuştu.Ancak hükümetin kapanması nedeniyle NASA’nın basın ofisi şu anda faaliyet dışı. Bu nedenle kurumdan yeni bir açıklama gelmedi.Yetkililer, ajans yeniden faaliyete geçtiğinde Loeb’in veri talebine yanıt verileceğini belirtiyor.
Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb: 'NASA, Dünya'ya doğru gelen uzaylı gemisinin fotoğrafını gizliyor'

12:25 31.10.2025 (güncellendi: 12:26 31.10.2025)
Harvardlı astrofizikçi Avi Loeb, Güneş Sistemi’nden geçen 3I/ATLAS adlı gök cisminin “doğal bir nesne olmayabileceğini” öne sürdü. Loeb’e göre NASA, bu yıldızlararası objenin en net görüntüsünü gizliyor. Uzay ajansı ise cismin Dünya için tehdit oluşturmadığını açıkladı.
ABD hükümetinin kapanması nedeniyle birçok federal kurum gibi NASA da geçici olarak faaliyetlerini durdurmuş durumda. Ancak bu süreçte, dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı.
Harvard Üniversitesi’nden tanınmış astrofizikçi Prof. Avi Loeb, NASA’nın 3I/ATLAS adlı yıldızlararası cismin “en iyi fotoğrafını” kamuoyuyla paylaşmadığını öne sürdü.
Loeb, 2 Ekim’de Mars’a yaklaşırken çekilen görüntülerin NASA’nın HiRISE teleskopu tarafından kaydedildiğini, ancak “verilere erişim talebine yanıt alamadığını” belirtti.
“Fotoğrafın yayınlanmaması bilimsel bir gizliliğe işaret ediyor olabilir” diyen Loeb, söz konusu objenin “doğal kökenli olmayabileceğini” ve “muhtemelen yapay bir uzay aracı olabileceğini” iddia etti.

3I/ATLAS nedir?

3I/ATLAS, insanlık tarafından gözlemlenen üçüncü yıldızlararası cisim olarak biliniyor. Şu anda Güneş’e en yakın noktasına ulaşmış durumda ve birkaç ay içinde Dünya’ya en yakın konuma (yaklaşık 170 milyon mil mesafede) yaklaşacak.
Bilim insanlarına göre bu cisim, büyük olasılıkla “buz ve kaya karışımından oluşan bir kuyrukluyıldız benzeri yapı.”
Ancak Loeb, %30 ila %40 olasılıkla bu objenin “doğal olmayan kökenli” olabileceğini savunuyor. Ona göre bu, “muhtemelen başka bir uygarlığın keşif aracı” olabilir.

NASA: Dünya i̇çin tehdit yok

NASA, daha önce yaptığı açıklamada 3I/ATLAS’ın Dünya için hiçbir risk taşımadığını ve “uzak bir geçiş rotasında ilerlediğini” duyurmuştu.
Ancak hükümetin kapanması nedeniyle NASA’nın basın ofisi şu anda faaliyet dışı. Bu nedenle kurumdan yeni bir açıklama gelmedi.
Yetkililer, ajans yeniden faaliyete geçtiğinde Loeb’in veri talebine yanıt verileceğini belirtiyor.
