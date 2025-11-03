Türkiye
YERİ VE ZAMANI
Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-tum-cabalara-ragmen-gida-enflasyonunda-gerileme-yok-1100698657.html
Ekim ayı enflasyonu açıklandı: 'Tüm çabalara rağmen gıda enflasyonunda gerileme yok'
Ekim ayı enflasyonu açıklandı: ‘Tüm çabalara rağmen gıda enflasyonunda gerileme yok’
Radyo Sputnik'teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan'ın bugünkü konusu ekim ayı enflasyon rakamları oldu. 03.11.2025
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde enflasyon yüzde 2,55 arttı. Yıllık enflasyon ise 32,87 olarak ölçüldü. Üretici enflasyonundaki yavaşlama sürerken, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.Açıklanan rakamları Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
Güçlü Özgan
Ekim ayı enflasyonu açıklandı: ‘Tüm çabalara rağmen gıda enflasyonunda gerileme yok’

Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında gazeteci Güçlü Özgan’ın bugünkü konusu ekim ayı enflasyon rakamları oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Ekimde enflasyon yüzde 2,55 arttı. Yıllık enflasyon ise 32,87 olarak ölçüldü. Üretici enflasyonundaki yavaşlama sürerken, 2026 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi.
Açıklanan rakamları Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, şöyle konuştu:
“Ekim ayı enflasyonunda geçtiğimiz aya göre nispeten düşüş söz konusu. TÜİK tarafından yüzde 2,55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyona bakılırsa hükümetin hedefinden uzak bir orandan bahsedebiliriz. Tüm çabalara rağmen ne yapılırsa yapılsın özellikle gıda enflasyonunda bir gerileme yaşanmıyor. Maalesef bu bir türlü becerilemedi, bunca ‘önleme’ ve bizlerin bu sürece katkı sağlamamıza neden olan kararlara rağmen. Teknik olarak da yüksek faize rağmen enflasyon rakamları hedefler itibariyle istenen olmuyor. Talebin geriye çekilmesi konusu önceleniyor. Gıda enflasyonunda dünyada ön sıralardayız. Ne olması bekleniyor? Gıda talebini mi düşürelim, barınma konusundaki taleplerimizi mi geri çekelim? Faiz yukarıya çekildi, bu bir silah olarak kullanılmak istendi ama başta gıda enflasyonu geliyor. Gıda, konut, ulaşım ve eğitimdeki artışlar durdurulamıyor.”
