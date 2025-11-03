Ekim ayı enflasyonu açıklandı: ‘Tüm çabalara rağmen gıda enflasyonunda gerileme yok’

“Ekim ayı enflasyonunda geçtiğimiz aya göre nispeten düşüş söz konusu. TÜİK tarafından yüzde 2,55 olarak açıklandı. Yıllık enflasyona bakılırsa hükümetin hedefinden uzak bir orandan bahsedebiliriz. Tüm çabalara rağmen ne yapılırsa yapılsın özellikle gıda enflasyonunda bir gerileme yaşanmıyor. Maalesef bu bir türlü becerilemedi, bunca ‘önleme’ ve bizlerin bu sürece katkı sağlamamıza neden olan kararlara rağmen. Teknik olarak da yüksek faize rağmen enflasyon rakamları hedefler itibariyle istenen olmuyor. Talebin geriye çekilmesi konusu önceleniyor. Gıda enflasyonunda dünyada ön sıralardayız. Ne olması bekleniyor? Gıda talebini mi düşürelim, barınma konusundaki taleplerimizi mi geri çekelim? Faiz yukarıya çekildi, bu bir silah olarak kullanılmak istendi ama başta gıda enflasyonu geliyor. Gıda, konut, ulaşım ve eğitimdeki artışlar durdurulamıyor.”