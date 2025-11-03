https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/cumhurbaskani-erdogandan-kabine-sonrasi-aciklamalar-kaani-belirledigimiz-takvimde-envantere-1100705607.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne ülkemizde ne komşularda terörün hiçbir çeşidini istemiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 'Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde envantere katacağız"... 03.11.2025

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'Artık ne ülkemizde ne komşularımızda terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz' Avrupa kapılarında sabahlıyor'

