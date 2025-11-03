Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne ülkemizde ne komşularda terörün hiçbir çeşidini istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne ülkemizde ne komşularda terörün hiçbir çeşidini istemiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 'Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde envantere katacağız"... 03.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-03T18:16+0300
2025-11-03T19:04+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
açıklama
kaan
özgür özel
haberler
türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100626443_0:187:2978:1862_1920x0_80_0_0_b5a77b705c4d45d153a79fa0cd0022a7.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: 'Artık ne ülkemizde ne komşularımızda terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz' Avrupa kapılarında sabahlıyor'
SON HABERLER
tr_TR
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne ülkemizde ne komşularda terörün hiçbir çeşidini istemiyoruz

18:16 03.11.2025 (güncellendi: 19:04 03.11.2025)
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, 'Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde envantere katacağız" dedi. Erdoğan, 'Son 40 yılda çok acı çektik, artık ne ülkemizde ne komşularımızda terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
Milli muharip uçağımız KAAN'ı belirlediğimiz takvimde Hava Kuvvetlerimizin envanterine inşallah katacağız.
HÜRJET nasıl kendi alanında liderliğe oynuyorsa tüm süreçler tamamlandığında KAAN da aynı şekilde kendi kategorisinde zirveyi zorlayacaktır.
Yerli ve milli savunma projelerimizi süratle devreye alırken, Avrupalı müttefiklerimizle kazan kazan temelinde savunma işbirliğimizi güçlendireceğiz.
İttifak ortağımız ve milletimizle beraber Cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz.

'Artık ne ülkemizde ne komşularımızda terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz'

Terörsüz Türkiye menziline varıldığında kazanan inşallah 86 milyonun her bir mensubu olacak.
Suriye'den Irak'a bölgedeki kardeşlerimiz de terörsüz iklimin faydalarından istifade edecek.
Terörle, şiddetle ve ayrılıkçı gündemlerle hiçbir yere ulaşılamaz. Bu yalın gerçeği herkesin görmesini ümit ediyoruz.
Biz bu coğrafyanın bin yıllık sahipleriyiz, mazimiz gibi geleceklerimiz de ortaktır. Özellikle son 40 yıldır çok büyük acılar yaşadık, çok ağır bedeller ödedik. Ne ülkemizde ne komşularımızda artık terörün hiçbir çeşidini görmek istemiyoruz.

Avrupa kapılarında sabahlıyor'

(Özgür Özel'i kastederek) Ülkesini ve hükümetini şikayet için Avrupa kapılarında sabahlarken, biz stratejik hamlelerle Türkiye'yi cazibe merkezi haline getiriyoruz.
