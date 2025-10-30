https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/yeni-arastirma-kalabalikta-ne-kadar-iyi-duydugunuzla-zekaniz-dogru-orantili-1100628512.html

Yeni araştırma: Kalabalıkta ne kadar iyi duyduğunuzla zekanız doğru orantılı

Yeni araştırma: Kalabalıkta ne kadar iyi duyduğunuzla zekanız doğru orantılı

Sputnik Türkiye

Yeni bir araştırmaya göre, kalabalık ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorlanan kişilerde sorun kulakla değil, beynin sesleri işleme biçimiyle ilgili... 30.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-30T18:33+0300

2025-10-30T18:33+0300

2025-10-30T18:33+0300

sağlik

işitme kaybı

zeka

kalabalık

araştırma

otizm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1e/1100628321_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_115be92b1504066124e0da2d66391510.jpg

Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı dinlemekte zorlanıyor musunuz? Bilim insanları bunun her zaman 'işitme kaybı' anlamına gelmediğini söylüyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların bulgularına göre, zeka düzeyi, gürültülü ortamlarda konuşmaları anlama becerisini doğrudan etkiliyor.Zekayla işitme performansı arasında güçlü bağ Araştırma kapsamında otizmli bireyler, fetüs alkol sendromu tanısı olan kişiler ve nörotipik bireylerden oluşan üç grup incelendi. Tüm katılımcıların işitme testleri normal çıkmasına rağmen, konuşmaları ayırt etme başarısı zeka düzeyine göre değişti. Çalışmanın yürütücüsü Bonnie Lau, “Zekayla konuşmayı algılama performansı arasındaki ilişki tüm gruplarda aynıydı” dedi.‘Multitalker’ testi: Gürültüde konuşanı bulmak Katılımcılar, aynı anda konuşan üç ses arasında ana sesi bulmakla görevlendirildi. Arka plan gürültüsü kademeli olarak artırıldıkça, ana sesi doğru seçebilme oranı ölçüldü. Sonuçta, zeka puanı yüksek olan katılımcıların karmaşık ses ortamlarında konuşmaları anlamada daha başarılı olduğu tespit edildi.‘Duymakta zorlanıyorum’ demek her zaman işitme kaybı değil Lau, “Restoranda konuşmaları takip etmekte zorlanmak, her zaman işitme kaybı demek değildir” diyerek yanlış algıya dikkat çekti. Araştırmacılar, düşük bilişsel kapasiteye sahip ya da nöroçeşitli bireylerin çevresel düzenlemelerden fayda görebileceğini söylüyor. Örneğin sınıflarda öğrencilerin öne oturtulması veya ses destek cihazlarının kullanılması iletişimi kolaylaştırabilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/arastirma-basit-bir-kan-testi-prostat-kanserinden-olme-riskini-yuzde-13-azaltiyor-1100618652.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

işitme kaybı, zeka, kalabalık, araştırma, otizm