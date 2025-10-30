Türkiye
Yeni araştırma: Kalabalıkta ne kadar iyi duyduğunuzla zekanız doğru orantılı
Yeni araştırma: Kalabalıkta ne kadar iyi duyduğunuzla zekanız doğru orantılı
Yeni bir araştırmaya göre, kalabalık ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorlanan kişilerde sorun kulakla değil, beynin sesleri işleme biçimiyle ilgili
Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı dinlemekte zorlanıyor musunuz? Bilim insanları bunun her zaman 'işitme kaybı' anlamına gelmediğini söylüyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden araştırmacıların bulgularına göre, zeka düzeyi, gürültülü ortamlarda konuşmaları anlama becerisini doğrudan etkiliyor.Zekayla işitme performansı arasında güçlü bağ Araştırma kapsamında otizmli bireyler, fetüs alkol sendromu tanısı olan kişiler ve nörotipik bireylerden oluşan üç grup incelendi. Tüm katılımcıların işitme testleri normal çıkmasına rağmen, konuşmaları ayırt etme başarısı zeka düzeyine göre değişti. Çalışmanın yürütücüsü Bonnie Lau, "Zekayla konuşmayı algılama performansı arasındaki ilişki tüm gruplarda aynıydı" dedi.'Multitalker' testi: Gürültüde konuşanı bulmak Katılımcılar, aynı anda konuşan üç ses arasında ana sesi bulmakla görevlendirildi. Arka plan gürültüsü kademeli olarak artırıldıkça, ana sesi doğru seçebilme oranı ölçüldü. Sonuçta, zeka puanı yüksek olan katılımcıların karmaşık ses ortamlarında konuşmaları anlamada daha başarılı olduğu tespit edildi.'Duymakta zorlanıyorum' demek her zaman işitme kaybı değil Lau, "Restoranda konuşmaları takip etmekte zorlanmak, her zaman işitme kaybı demek değildir" diyerek yanlış algıya dikkat çekti. Araştırmacılar, düşük bilişsel kapasiteye sahip ya da nöroçeşitli bireylerin çevresel düzenlemelerden fayda görebileceğini söylüyor. Örneğin sınıflarda öğrencilerin öne oturtulması veya ses destek cihazlarının kullanılması iletişimi kolaylaştırabilir.
Yeni araştırma: Kalabalıkta ne kadar iyi duyduğunuzla zekanız doğru orantılı

30.10.2025
İşitme
İşitme - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
Yeni bir araştırmaya göre, kalabalık ortamlarda konuşmaları takip etmekte zorlanan kişilerde sorun kulakla değil, beynin sesleri işleme biçimiyle ilgili olabilir.
Kalabalık bir ortamda arkadaşınızı dinlemekte zorlanıyor musunuz? Bilim insanları bunun her zaman 'işitme kaybı' anlamına gelmediğini söylüyor. Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden araştırmacıların bulgularına göre, zeka düzeyi, gürültülü ortamlarda konuşmaları anlama becerisini doğrudan etkiliyor.

Zekayla işitme performansı arasında güçlü bağ

Araştırma kapsamında otizmli bireyler, fetüs alkol sendromu tanısı olan kişiler ve nörotipik bireylerden oluşan üç grup incelendi. Tüm katılımcıların işitme testleri normal çıkmasına rağmen, konuşmaları ayırt etme başarısı zeka düzeyine göre değişti. Çalışmanın yürütücüsü Bonnie Lau, “Zekayla konuşmayı algılama performansı arasındaki ilişki tüm gruplarda aynıydı” dedi.

‘Multitalker’ testi: Gürültüde konuşanı bulmak

Katılımcılar, aynı anda konuşan üç ses arasında ana sesi bulmakla görevlendirildi. Arka plan gürültüsü kademeli olarak artırıldıkça, ana sesi doğru seçebilme oranı ölçüldü. Sonuçta, zeka puanı yüksek olan katılımcıların karmaşık ses ortamlarında konuşmaları anlamada daha başarılı olduğu tespit edildi.

‘Duymakta zorlanıyorum’ demek her zaman işitme kaybı değil

Lau, “Restoranda konuşmaları takip etmekte zorlanmak, her zaman işitme kaybı demek değildir” diyerek yanlış algıya dikkat çekti. Araştırmacılar, düşük bilişsel kapasiteye sahip ya da nöroçeşitli bireylerin çevresel düzenlemelerden fayda görebileceğini söylüyor. Örneğin sınıflarda öğrencilerin öne oturtulması veya ses destek cihazlarının kullanılması iletişimi kolaylaştırabilir.
