Abdulkadir Selvi: Öcalan’la görüşmeye yeşil ışık

"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için tüm tarafların özenli olmasına ihtiyaç var. Bu süreç başarısız olursa şiddet çok daha sert bir şekilde geri döner. Hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz. Bir tercih yapacağız; ya yeniden şehit cenazeleri gelmeye başlayacak ya da kınalı kuzularımızın düğün konvoyları geçecek. Bunun tercihi olmaz. Bu tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye’yi ya başaracağız ya başaracağız. Bunun alternatifi yok. Mezar kazıcılara geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Yanlış temaslar sürece zarar verirken, “dostane” görüşmeler sürecin önünü açıyor."