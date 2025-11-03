Abdulkadir Selvi: Öcalan’la görüşmeye yeşil ışık
Gazeteci Abdulkadir Selvi, İmralı Heyeti'nin bugün Öcalan’la bir araya geleceğini duyurdu. Selvi "Öcalan’la görüşmeye yeşil ışık" ifadelerini kullandı.
"Öcalan’la görüşmeye yeşil ışık" başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi, "30 Ekim’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşen İmralı Heyeti, bugün Öcalan’la bir araya gelecek" dedi.
Gazeteci Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te bugün yayınlanan yazısında şu ifadeleri kulandı:
"Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem Öcalan, İmralı Heyeti’ne güveniyor. Çünkü mesajları çok sağlıklı bir şekilde iletiyorlar. Çarpıtmıyorlar, eğip bükmüyorlar. Pervin Buldan ve Mithat Sancar güven veren kişilikleriyle bu süreçte çok önemli bir misyon üstlenmiş durumdalar. Rahmetli Sırrı Süreyya Önder de öyleydi. Kimi zaman kriz konusu olacak konuları yapıcı üslubuyla aşmasını bilirdi. "
"Heyet önemli dedim. Bir örnek vermekle yetineceğim. Diyarbakır’da Öcalan’a özgürlük talebiyle bir yürüyüş yapılmıştı. Polisimize “düşman” diye hakaret eylem Türkiye’de büyük rahatsızlığa yol açmıştı. Onu yapanlar sabah toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan da “Doğrusu DEM Parti’den bu tür bir yaklaşım olmasını istemezdim. Terörsüz Türkiye havasına artık büründü diye düşünürken bu tür şeyleri Diyarbakır’dan duyunca doğrusu üzüldüm” demişti."
"Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşması için tüm tarafların özenli olmasına ihtiyaç var. Bu süreç başarısız olursa şiddet çok daha sert bir şekilde geri döner. Hiç kimse bu vebalin altından kalkamaz. Bir tercih yapacağız; ya yeniden şehit cenazeleri gelmeye başlayacak ya da kınalı kuzularımızın düğün konvoyları geçecek. Bunun tercihi olmaz. Bu tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluktur. Terörsüz Türkiye’yi ya başaracağız ya başaracağız. Bunun alternatifi yok. Mezar kazıcılara geleceğimizi teslim etmeyeceğiz. Yanlış temaslar sürece zarar verirken, “dostane” görüşmeler sürecin önünü açıyor."