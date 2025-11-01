https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/abdnin-ankara-buyukelcisi-barrack-turkiye-ve-israil-savasmayacak-1100675897.html
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack: Türkiye ve İsrail savaşmayacak
ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Barrack Bahreyn'de yaptığı konuşmasında, ABD Başkanı Trump'ın barışa yönelik çabalarını överek Türkiye ile... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Katar'ın 'müthiş bir iş' çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı" diye konuştu.'Türkiye ve İsrail savaşmayacak'ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.'Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı'Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" dedi.Barrack ayrıca Suriye'de, "SDG ile bir ortak nokta bulmaya çok yakınız" ifadesini kullandı.
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen Uluslararası Stratejik Çalışmalar Enstitüsü forumunda yaptığı konuşmada, Gazze ve Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Gazze konusunda varılan ateşkes anlaşmasına ilişkin Barrack, "Türkiye olmasaydı Gazze'de ateşkes olmazdı. Başkan Trump, Sayın Erdoğan'a 4 kez teşekkür etti" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Katar'ın 'müthiş bir iş' çıkardığını belirten Barrack, "Özellikle Türkiye'nin Hamas ile ilişkileri, onları terör örgütü olarak nitelememesi, ateşkes için sonuna kadar gelmelerini sağladı" diye konuştu.
'Türkiye ve İsrail savaşmayacak'
ABD Başkanı Donald Trump'ın barışa yönelik çabalarını öven Barrack, "Başkan Trump her yerde satranç tahtasını tamamen değiştirdi. Türkiye ve İsrail savaşmayacak. Bence bu olmayacak ve Hazar Denizi'nden Akdeniz'e kadar bir işbirliği göreceksiniz" değerlendirmesinde bulundu.
'Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı'
Barrack, ayrıca "Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasından bu yana Batı'nın yaptığı her şey bir hataydı. Topluluklara, bayraklara, dinlere yönelik sömürgeci tutum hiçbir zaman işe yaramadı. Tüm bu modeller çöktü" dedi.
Barrack ayrıca Suriye'de, "SDG ile bir ortak nokta bulmaya çok yakınız" ifadesini kullandı.