https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/abdde-kritik-secimler-soguk-bir-ic-savas-1100706064.html

ABD’de kritik seçimler: ‘Soğuk bir iç savaş’

ABD’de kritik seçimler: ‘Soğuk bir iç savaş’

Sputnik Türkiye

Uzmanlara göre ‘kutuplaşma’ 1960’lardaki sivil haklar döneminden bu yana görülmemiş düzeyde, hatta ‘soğuk bir iç savaş’ düzeyinde.

2025-11-03T18:58+0300

2025-11-03T18:58+0300

2025-11-03T18:58+0300

dünya

zohran mamdani

new york

seçimler

abd

andrew cuomo

abd

amerika

boykot, tecrit, yaptırım (bds) hareketi

cnn

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/03/1100705907_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_09d3f0ecb23d926752e7bf4c4cdb006a.jpg

ABD’nin en önemli belediyesi olarak kabul edilen New York yarın sandık başına gidiyor. Ülke genelindeki yerel seçimler yalnızca eyalet yönetimini değil, aynı zamanda Amerika’nın giderek derinleşen siyasi bölünmüşlüğünü de belirleyecek.Seçim maratonu, “iki ayrı Amerika” gerçeğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Atlanta merkezli CNN analizine göre, ülke genelinde “Demokratların mavi eyaletlerde, Cumhuriyetçilerin ise kırmızı eyaletlerde siyasi hakimiyeti pekiştirmesi”, ABD’yi iç savaş sonrasındaki en keskin bölünme dönemine sürüklüyor.Zohran Mamdani anketlerde öndeFilistin’e verdiği destekle tanınan Demokrat aday Zohran Mamdani, yapılan tüm anketlerde rakiplerinin önünde görünüyor.25 Ekim’de başlayan erken oy verme sürecinde 584 binden fazla seçmenin sandığa gitmesi, yarınki seçime yüksek katılım beklentisini güçlendiriyor.AtlasIntel anketine göre seçmenlerin yüzde 41’i Mamdani’yi, yüzde 34’ü bağımsız aday Andrew Cuomo’yu, yüzde 24’ü Cumhuriyetçi Curtis Sliwa’yı destekliyor.Marist Üniversitesi anketi Mamdani’yi yüzde 48 ile açık ara önde gösterirken, Cuomo’nun yüzde 32, Sliwa’nın yüzde 16 oy alacağı tahmin ediliyor.Kazanırsa ilk Müslüman belediye başkanı1991’de Uganda’nın Kampala kentinde Hint kökenli Müslüman bir ailede doğan Mamdani, seçimi kazanması halinde New York’un ilk Müslüman belediye başkanı olacak.Ayrıca “Boykot, Tecrit ve Yaptırımlar (BDS)” hareketine verdiği destekle de bilinen Mamdani, New York’ta artan barınma maliyetleri ve yaşam pahalılığı konusunda somut çözüm önerileriyle de seçmenlerin ilgisini çekiyor.‘Soğuk bir iç savaş’Amerikan basınına göre, ülke genelinde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar 'birbirini komşu değil, rakip olarak görmeye' başlamış durumda. Ancak New York’taki seçim, bu derinleşen kutuplaşma içinde farklı bir sembolik anlam taşıyor.Filistin yanlısı, genç ve göçmen kökenli bir adayın Amerikan siyasetinde yükselmesi, bazı uzmanlara göre ‘ülkenin yeni kuşak siyasetçileri için umut’ niteliğinde olarak tanımlanıyor.ABD’deki mevcut siyasi atmosferin ‘soğuk bir iç savaş’ haline geldiğini savunan Amerikan basınındaki analizlerde “Artık başkanlar bile ülkenin tamamını temsil etmekte zorlanıyor” notu düşülüyor.Buna karşın, New York’ta sandıktan çıkacak sonuç, Amerika’nın değişen yüzünü gösterebilir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/new-yorkta-secim-haftasi-bu-secim-neden-tum-abd-icin-onemli-anketler-ne-diyor--1100587514.html

new york

abd

amerika

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

new york, seçimler, zohran mamdani, haberler, son dakika, seçim sonuçları