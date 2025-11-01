https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/eski-abdli-yarbay-trumpin-nukleer-test-aciklamasini-degerlendirdi-rusya-ve-cin-ayni-sekilde-1100673612.html

Eski ABD'li Yarbay, Trump'ın 'nükleer test' açıklamasını değerlendirdi: 'Rusya ve Çin aynı şekilde karşılık verecek'

ABD Ordusu gazisi ve askeri konular uzmanı olan emekli yarbay Rasmussen, ABD’nin nükleer testleri yeniden başlatmasının 'küresel sonuçları olan son derece... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

20 yıl ABD Ordusu’nda görev yapmış ve uluslararası ilişkiler ile askeri konular alanında da uzman olan emekli yarbay Earl Rasmussen ABD Başkanı Donald Trump'ın nükleer testlere başlamayı planladığına ilişkin açıklamasını Sputnik'e değerlendirdi.ABD Başkanı Trump Cuma günü yaptığı açıklamada, diğer ülkelerle 'eşit şartlarda' nükleer testlere başlamayı planladığını belirterek, “Dünya çok yakında ne demek istediğimi görecek” cümlesini kaydetmişti.1963 tarihli Kısmi Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması, 1974 tarihli Eşik Denemelerin Sınırlandırılması Antlaşması ile imzalayıp hiçbir zaman onaylamadığı 1996 tarihli Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’na atıfta bulunanan Rasmussen “Bu, mevcut uluslararası anlaşmaları ihlal ediyor. Aslında, bu anlaşmaları zaten bir şekilde zedeledik. Bu adım yalnızca durumu tırmandırır" cümlesinin altını çizdi.'Rusya ve Çin aynı şekilde karşılık verecek'Trump'a bu hususta bilgi veren kişilerin olası sonuçları ve etkileri tam olarak anlatmamış olabileceğini hususuna değinen Rasmussen, “Bu durum bizi yeniden bir nükleer silahlanma yarışına sokabilir ki bu, dünya için hiç de iyi bir gelişme olmaz" dedi.Rasmussen, açıklamasında şu cümlenin altını çizdi:Rusya, 2023’ün sonlarında, ABD’nin antlaşmayı hala onaylamamış olmasını gerekçe göstererek Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması’ndaki onayını geri çekmiş ancak aynı zamanda 'ABD benzer bir adım atmadığı sürece' nükleer testlere yeniden başlamayacağını belirtmişti.

