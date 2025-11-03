20 milyon kişinin maaşından otomatik kesilecek: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde merak edilenleri uzmanı anlattı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/20-milyon-kisinin-maasindan-otomatik-kesilecek-tamamlayici-emeklilik-sisteminde-merak-edilenleri-1100693234.html
03.11.2025
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yürürlüğe girecek. Yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiren bu düzenleme ile kimlerin maaşlarından kesinti yapılacak? Asgari ücretten ne kadar kesinti yapılacak?
Çalışanların maaşından ne kadar kesinti yapılacak?
Yaklaşık 20 milyon 382 bin çalışanı doğrudan ilgilendiren TES, yakın zamanda hayata geçecek. Sistemde çalışanların maaşlarından yüzde 3, işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı yapılacak. Yani toplamda brüt maaşın yüzde 6’sı kadar bir kesintiyle uzun vadeli bir emeklilik fonu oluşturulacak.
Dünya Gazetesi'nde konuyu tüm yönleriyle ele alan SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre, düzenleme özel sektördeki SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsayacak ve kesinti otomatik yapılacak.
Asgari ücretin brüt tutarının 26.005,50 TL olduğunu belirten Erdursun, asgari ücretliden her ay 1.560 lira kesileceğini söyledi. Ortalama olarak bir çalışanın 35 bin TL maaş aldığını kaydeden Erdursun, 2.100 lira civarında kesinti yapılacağını belirtti ve bu kesintilerin 2026 maaşlarına göre aratabileceğini vurguladı. TES'in SGK'dan bağımsız işleyeceğini belirten Erdursun, hedefin uzun vadeli birikim yapılması olduğunu kaydetti. TES ile ilgili detayların daha belli olmadığını kaydeden Erdursun, Resmi Gazete'de detayların paylaşılması gerektiğini söyledi.
TES ikinci bir emeklilik mi? TES ne kadar katkı sağlayacak?
TES'le ilgili 'ikinci emeklilik' tanımlamasına da açıklık getiren Erdursun, TES'ten alınacak aylıkların SGK ya da Bağ-Kur emekli maaşlarına eşdeğer düzeyde olmayacağını dile getirdi. 20 bin TL emekli maaşı alan birinin TES ile 2 bin TL ile 4 bin TL arasında ek gelir alabileceğini belirten Erdursun şu noktalara dikkat çekti:
"Bu nedenle TES, tam anlamıyla ikinci bir emeklilik değil; mevcut emekli maaşlarını kısmen destekleyen ek bir tasarruf mekanizması olacak. Çalışanlar sisteme girerken büyük beklentiler taşımamalı; çünkü bu sistem, bugünkü düşük emekli maaşlarının yerine yeni bir emeklilik düzeyi getirmeyecek."