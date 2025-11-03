https://anlatilaninotesi.com.tr/20251103/20-milyon-kisinin-maasindan-otomatik-kesilecek-tamamlayici-emeklilik-sisteminde-merak-edilenleri-1100693234.html

20 milyon kişinin maaşından otomatik kesilecek: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde merak edilenleri uzmanı anlattı

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ni hayata geçiyor. Yaklaşık 20 milyon çalışanın maaşından belli miktar kesinti yapılacak. Bu kesinti kimleri kapsayacak? Bu... 03.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-03T09:28+0300

2025-11-03T09:28+0300

2025-11-03T09:28+0300

ekonomi̇

tamamlayıcı emeklilik sistemi (tes)

sgk

ssk

özgür erdursun

Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) 2026'da 1 Nisan-30 Haziran tarihleri arasında yürürlüğe girecek. Yaklaşık 20 milyon çalışanı ilgilendiren bu düzenleme ile kimlerin maaşlarından kesinti yapılacak? Asgari ücretten ne kadar kesinti yapılacak?Çalışanların maaşından ne kadar kesinti yapılacak?Yaklaşık 20 milyon 382 bin çalışanı doğrudan ilgilendiren TES, yakın zamanda hayata geçecek. Sistemde çalışanların ma­aşlarından yüzde 3, işverenlerden de yüzde 3 oranında katkı yapılacak. Ya­ni toplamda brüt maaşın yüzde 6’sı ka­dar bir kesintiyle uzun vadeli bir emeklilik fonu oluşturulacak.TES kimleri kapsayacak?Dünya Gazetesi'nde konuyu tüm yönleriyle ele alan SGK uzmanı Özgür Erdursun'a göre, düzenleme özel sektördeki SSK (4A) sigortalı çalışanları hem de kamu kurumlarındaki 4C statüsündeki memurları kapsayacak ve kesinti otomatik yapılacak.Kesinti ne kadar olacak?Asgari ücretin brüt tutarının 26.005,50 TL olduğunu belirten Erdursun, asgari ücretliden her ay 1.560 lira kesileceğini söyledi. Ortalama olarak bir çalışanın 35 bin TL maaş aldığını kaydeden Erdursun, 2.100 lira civarında kesinti yapılacağını belirtti ve bu kesintilerin 2026 maaşlarına göre aratabileceğini vurguladı. TES'in SGK'dan bağımsız işleyeceğini belirten Erdursun, hedefin uzun vadeli birikim yapılması olduğunu kaydetti. TES ile ilgili detayların daha belli olmadığını kaydeden Erdursun, Resmi Gazete'de detayların paylaşılması gerektiğini söyledi.TES ikinci bir emeklilik mi? TES ne kadar katkı sağlayacak?TES'le ilgili 'ikinci emeklilik' tanımlamasına da açıklık getiren Erdursun, TES'ten alınacak aylıkların SGK ya da Bağ-Kur emekli maaşlarına eşdeğer düzeyde olmayacağını dile getirdi. 20 bin TL emekli maaşı alan birinin TES ile 2 bin TL ile 4 bin TL arasında ek gelir alabileceğini belirten Erdursun şu noktalara dikkat çekti:

