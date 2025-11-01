https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/istanbulun-ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-en-cok-hangi-urunlerin-fiyati-artti-1100665915.html

İstanbul'un ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

İstanbul'un ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

Sputnik Türkiye

İTO tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3.31 artış gösterdi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T12:23+0300

2025-11-01T12:23+0300

2025-11-01T12:23+0300

ekonomi̇

i̇stanbul ticaret odası (i̇to)

enflasyon

enflasyon rakamı

i̇stanbul

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/03/1096746296_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_86db066d5056bf16906ec381665f12c1.jpg

İstanbul Ticaret Odası tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31 arttı. Endekste yıllık değişim yüzde 40,84 oldu.Bir önceki yıla göre artış yüzde 29.73 olduToptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artmıştır. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 29,73 olmuştur.Gıda maddeleri grubunda aylık artış yüzde 3.40 Ekim 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,81, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,91 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 55,47, mensucatta yüzde 43,72, gıda maddelerinde yüzde 29,49, işlenmemiş maddelerde yüzde 27,05, yakacak ve enerjide yüzde 22,30, kimyevi maddelerde yüzde 18,78, madenlerde yüzde 17,94 artış gerçekleşmiştir.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/hazine-ve-maliye-bakani-simsek-enflasyonda-hizli-dusus-olacak-1100640648.html

i̇stanbul

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul ticaret odası (i̇to), enflasyon, enflasyon rakamı, i̇stanbul