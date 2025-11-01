İstanbul'un ekim ayı enflasyonu açıklandı: En çok hangi ürünlerin fiyatı arttı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/istanbulun-ekim-ayi-enflasyonu-aciklandi-en-cok-hangi-urunlerin-fiyati-artti-1100665915.html
İTO tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3.31 artış gösterdi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Ticaret Odası tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31 arttı. Endekste yıllık değişim yüzde 40,84 oldu.Bir önceki yıla göre artış yüzde 29.73 olduToptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artmıştır. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 29,73 olmuştur.Gıda maddeleri grubunda aylık artış yüzde 3.40 Ekim 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,81, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,91 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 55,47, mensucatta yüzde 43,72, gıda maddelerinde yüzde 29,49, işlenmemiş maddelerde yüzde 27,05, yakacak ve enerjide yüzde 22,30, kimyevi maddelerde yüzde 18,78, madenlerde yüzde 17,94 artış gerçekleşmiştir.
İstanbul Ticaret Odası tarafından hesaplanan İstanbul'da ekim ayında Tüketici Fiyat İndeksi yüzde 3,31 arttı. Endekste yıllık değişim yüzde 40,84 oldu.
Bir önceki yıla göre artış yüzde 29.73 oldu
Toptan fiyat hareketlerini yansıtan ve 2025 Eylül ayında yüzde 1,29 oranında artan Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Ekim ayında yüzde 1,51 oranında artmıştır. 2025 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 23,78, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 29,73 olmuştur.
Gıda maddeleri grubunda aylık artış yüzde 3.40
Ekim 2025’te toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; gıda maddeleri grubunda yüzde 3,40, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,13, madenler grubunda yüzde 2,53, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 1,05 artış; kimyevi maddeler grubunda yüzde -0,81, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde -0,91 azalış gözlenirken; mensucat grubunda herhangi bir değişim gözlenmemiştir.
Yıllık ortalama bazda 2025 Yılı Ekim ayı gruplar itibariyle artışlar sırasıyla; inşaat malzemelerinde yüzde 55,47, mensucatta yüzde 43,72, gıda maddelerinde yüzde 29,49, işlenmemiş maddelerde yüzde 27,05, yakacak ve enerjide yüzde 22,30, kimyevi maddelerde yüzde 18,78, madenlerde yüzde 17,94 artış gerçekleşmiştir.