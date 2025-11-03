Cebimizdeki paranın 16 bin 44 liralık kısmı eridi. Mutfak enflasyonu 11 ayda yaklaşık yüzde 72 arttı. Bu hesaba faturalar, kira, ulaşım, sağlık ve benzeri kalemler dahil değil. Yalnızca mutfağın maliyeti izleniyor. Bazı dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahaleleri veya zincir market kampanyalarıyla pirinç, mercimek gibi ürünlerde geçici düşüşler görülse de genel tabloyu değiştirmiyor. Üstelik gramaj küçültme uygulamaları nedeniyle etiket aynı kalsa da fiili fiyat artışı yaşanıyor.

Ayçiçek yağı, peynir, çay, yumurta ve temel bakliyatta yıl içinde yüzde 60 ila yüzde 180 aralığında artışlar kayda geçti. Örneğin 1 kilogram peynir geçen yıl 180 lirayken bugün 300 liranın üzerine çıktı. Ekim - kasım döneminde sepet aylık bazda yüzde 4,6 yükseldi.

Cebimizdeki 200 lira artık 200 lira değil. Bir kilo peynir almak için iki banknot gerekiyor. Kış aylarında artış hızlanacak. Aralık ya da ocak ayında bu sepetin 42 bin liraya ulaşmasını, nisan 2026’da ise 44 bin lirayı aşmasını bekliyorum. Bu da iki asgari ücretin tamamına denk gelecek.

Resmi enflasyonun açıklandığı haftalarda kampanyaların artması verilerin algısını etkiliyor. Mutfakta hissedilen maliyet, etiket ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor.