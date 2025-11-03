Türkiye
SON DAKİKA | İstanbul'da hissedilen deprem meydana geldi
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemin nabzını tutuyoruz.Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini Gün Ortası’nda konuşuyoruz.
Mutfakta hissedilen maliyet, etiket ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor
Mutfakta hissedilen maliyet, etiket ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor
Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programının "Özgür Mikrofon" bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı.
"Özgür Mikrofon" bölümünde Aralık 2024’te 22 bin 104 TL ile oluşturulan sabit temel gıda sepetinin, aynı ürün ve gramajlarla ekim 2025’te 38 bin 148 TL’ye yükseldi. 11 ayda 16 bin 44 TL’lik artışla mutfak enflasyonunun yaklaşık yüzde 72’ye ulaştı.“Özgür Mikrofon”da ekim ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:
Mutfakta hissedilen maliyet, etiket ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor

13:45 03.11.2025 (güncellendi: 13:57 03.11.2025)
Okan Aslan
Tüm yazılar
Radyo Sputnik’te yayınlanan Okan Aslan’la Gün Ortası programının “Özgür Mikrofon” bölümünde, 2024 Aralık ayından bu yana yaşanan mutfak enflasyonu ele alındı.
"Özgür Mikrofon" bölümünde Aralık 2024’te 22 bin 104 TL ile oluşturulan sabit temel gıda sepetinin, aynı ürün ve gramajlarla ekim 2025’te 38 bin 148 TL’ye yükseldi.
11 ayda 16 bin 44 TL’lik artışla mutfak enflasyonunun yaklaşık yüzde 72’ye ulaştı.
“Özgür Mikrofon”da ekim ayı enflasyonu şu sözlerle aktarıldı:

Cebimizdeki paranın 16 bin 44 liralık kısmı eridi. Mutfak enflasyonu 11 ayda yaklaşık yüzde 72 arttı. Bu hesaba faturalar, kira, ulaşım, sağlık ve benzeri kalemler dahil değil. Yalnızca mutfağın maliyeti izleniyor. Bazı dönemlerde Toprak Mahsulleri Ofisi’nin müdahaleleri veya zincir market kampanyalarıyla pirinç, mercimek gibi ürünlerde geçici düşüşler görülse de genel tabloyu değiştirmiyor. Üstelik gramaj küçültme uygulamaları nedeniyle etiket aynı kalsa da fiili fiyat artışı yaşanıyor.

Ayçiçek yağı, peynir, çay, yumurta ve temel bakliyatta yıl içinde yüzde 60 ila yüzde 180 aralığında artışlar kayda geçti. Örneğin 1 kilogram peynir geçen yıl 180 lirayken bugün 300 liranın üzerine çıktı. Ekim - kasım döneminde sepet aylık bazda yüzde 4,6 yükseldi.

Cebimizdeki 200 lira artık 200 lira değil. Bir kilo peynir almak için iki banknot gerekiyor. Kış aylarında artış hızlanacak. Aralık ya da ocak ayında bu sepetin 42 bin liraya ulaşmasını, nisan 2026’da ise 44 bin lirayı aşmasını bekliyorum. Bu da iki asgari ücretin tamamına denk gelecek.

Resmi enflasyonun açıklandığı haftalarda kampanyaların artması verilerin algısını etkiliyor. Mutfakta hissedilen maliyet, etiket ortalamasının üzerinde kalmaya devam ediyor.

