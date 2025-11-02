Türkiye
19.10.2024
Balıkesir yine sallandı: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir yine sallandı: AFAD büyüklüğünü duyurdu
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T15:50+0300
2025-11-02T16:51+0300
Balıkesir 27 Ekim'deki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bugün de kentte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Balıkesir sallanıyorAFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli: Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde depremKandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.Balıkesir sürekli sallanıyor27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 22:48 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak 6.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.6.2'lik depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.
SON HABERLER
Balıkesir yine sallandı: AFAD büyüklüğünü duyurdu

15:50 02.11.2025 (güncellendi: 16:51 02.11.2025)
Balıkesir Sındırgı'da 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Balıkesir 27 Ekim'deki depremin ardından sallanmaya devam ediyor. Bugün de kentte 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Balıkesir sallanıyor

AFAD, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 15.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli: Sındırgı'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.4 olarak açıkladı.

Balıkesir sürekli sallanıyor

27 Ekim 2025 Pazartesi akşamı saat 22:48 sularında Balıkesir'in Sındırgı ilçesi merkezli olarak 6.1 büyüklüğünde bir deprem olmuştu.
6.2'lik depremin ardından bölgede sarsıntılar devam ediyor.
