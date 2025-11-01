https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/abd-pentagonun-talimatiyla-porto-rikoda-ucuslari-kisitladi-ozel-guvenlik-nedenleriyle-gecici-ucus-1100660573.html

ABD, Pentagon'un talimatıyla Porto Riko'da uçuşları kısıtladı: 'Özel güvenlik nedenleriyle geçici uçuş kısıtlamaları'

ABD, Pentagon'un talimatıyla Porto Riko'da uçuşları kısıtladı: 'Özel güvenlik nedenleriyle geçici uçuş kısıtlamaları'

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Pentagon'un emri ile bugünden başlamak suretiyle 31 Mart 2026 tarihine kadar Porto Riko'da uçuşları kısıtladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), Savaş Bakanlığı'nın talimatı altında, bugünden itibaren Porto Riko'nun Ceiba kentinin güneydoğu kıyılarında 'Özel Güvenlik Nedenleriyle Geçici Uçuş Kısıtlamaları'nın uygulanacağını duyuran bir Hava Görevleri Duyurusu (NOTAM) yayınladı.Uçuş kısıtlamasının 31 Mart 2026 tarihine kadar geçerli olduğu bildirildi.Neler olmuştu?Miami Herald gazetesi ismi açıklanmayan kaynaklara dayanarak, ABD'nin Venezüella'daki askeri tesislere saldırmaya hazırlandığını ve hava saldırılarının 'birkaç gün veya saat içinde' başlamasının beklendiğini bildirmişti.ABD Başkanı Donald Trump, günün ilerleyen saatlerinde Venezüella topraklarına yönelik bir saldırıyı düşünmediğini söylemiş, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise gazetenin haberinin sahte olduğunu söylemişti.

