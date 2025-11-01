https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/manturov-rusya-ve-cin-yatirim-baglarini-guclendirmeyi-planliyor-1100663741.html
Manturov: Rusya ve Çin yatırım bağlarını güçlendirmeyi planlıyor
Manturov: Rusya ve Çin yatırım bağlarını güçlendirmeyi planlıyor
01.11.2025
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Pekin'de düzenlenen 12. Rusya-Çin Hükümetlerarası Yatırım İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı, Rusya ile Çin'in yatırım bağlarını güçlendirerek adil, şeffaf, öngörülebilir iş ortamı yaratma gerekliliğini vurguladığını ifade etti.Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Manturov, "Yapılan görüşmelerde yatırım bağlarının güçlendirilmesi, adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamının yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu, üretim ve teknolojik işbirliğinin daha da genişletilmesi, Rusya ile Çin arasındaki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması için zorunlu bir koşul" ifadelerini kullandı.Çin ile etkili işbirliği formatları geliştirme çağrısıManturov, Rusya ve Çin kurum ile işletmelerinin işbirliği imkanlarını araştırmak ve jeopolitik riskleri azaltan etkili işbirliği formatları geliştirmek için çabalarını koordine etmeye devam etmeleri gerektiğini de ifade etti:
Manturov: Rusya ve Çin yatırım bağlarını güçlendirmeyi planlıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov, Rusya ve Çin'in yatırım bağlarını güçlendirerek adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamı yaratma gerekliliğini vurguladığını belirtti.
Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı Denis Manturov, Pekin’de düzenlenen 12. Rusya-Çin Hükümetlerarası Yatırım İşbirliği Komisyonu toplantısına katıldı, Rusya ile Çin’in yatırım bağlarını güçlendirerek adil, şeffaf, öngörülebilir iş ortamı yaratma gerekliliğini vurguladığını ifade etti.
Toplantının ardından basın mensuplarına konuşan Manturov, “Yapılan görüşmelerde yatırım bağlarının güçlendirilmesi, adil, şeffaf ve öngörülebilir bir iş ortamının yaratılması gerektiği vurgulandı. Bu, üretim ve teknolojik işbirliğinin daha da genişletilmesi, Rusya ile Çin arasındaki ulaşım bağlantılarının geliştirilmesi ve karşılıklı ticaret hacminin artırılması için zorunlu bir koşul” ifadelerini kullandı.
Çin ile etkili işbirliği formatları geliştirme çağrısı
Manturov, Rusya ve Çin kurum ile işletmelerinin işbirliği imkanlarını araştırmak ve jeopolitik riskleri azaltan etkili işbirliği formatları geliştirmek için çabalarını koordine etmeye devam etmeleri gerektiğini de ifade etti:
Ülkelerimizin hükümet ve işletmeleri, işbirliği imkanlarını kapsamlı bir şekilde araştırmak, ayrıca konjonktürel ve jeopolitik riskleri azaltan etkili işbirliği formatları geliştirme için çabalarını birleştirmeye ve koordine etmeye devam etmelidir. Koordineli çabaların, Rusya-Çin yatırım işbirliğini niteliksel olarak yeni bir seviyeye taşıyacağından eminim.