Rus hava savunma güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 164 İHA imha etti
Rus hava savunma güçleri dün gece Ukrayna’ya ait 164 İHA imha etti
02.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/0c/1097833745_0:25:750:446_1920x0_80_0_0_4a9dae18ebedd4a81cda947e4dd07a1b.png
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görevdeki hava savunma kuvvetleri dün gece saatlerinde Rusya’nın farklı bölgelerinde Ukrayna ordusuna ait 164 adet uçak tipi insansız hava aracı (İHA) düşürdü.En çok sayıda İHA’nın Karadeniz (39 adet) ve Krasnodar Bölgesi (32 adet) üzerinde düşürüldüğüne dikkat çeken Bakanlık, 26 İHA’nın Kırım üzerinde, 20 İHA’nın Bryansk Bölgesi’nde imha edildiği bilgisini verdi.Açıklamaya göre, ayrıca Volgograd, Rostov ve Oryol bölgelerinde 9’ar, Lipetsk Bölgesi’nde 6, Voronej Bölgesi’nde 5, Belgorod, Kursk ve Tula bölgelerinde ise 2’şer insansız hava aracı imha edildi. Üç İHA ise Azak Denizi üzerinde etkisiz hale getirildi.Rus ordusu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin saldırılarına karşılık düşmanın askeri tesislerini ve askeri sanayi işletmelerini hava, deniz ve kara tabanlı yüksek hassasiyetli silahlarının yanı sıra insansız hava araçlarıyla vuruyor.
