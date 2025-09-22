https://anlatilaninotesi.com.tr/20250922/rus-hava-savunmasi-moskovaya-dogru-yaklasan-toplam-9-iha-imha-etti-1099579994.html
Rus hava savunması, Moskova'ya doğru yaklaşan toplam 9 İHA imha etti
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente doğru yaklaşan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 9 İHA imha ettiğini bildirdi.Sobyanin daha önce Moskova'ya doğru yaklaşan 7 İHA'nın hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.Ardından başkente yaklaşan 2 İHA daha olduğunu bildiren Moskova Belediye Başkanı, hava savunma güçlerinin o İHA'ları da etkisiz hale getirdiğini vurguladı.Sobyanin, saldırılarda ilk bilgilere göre herhangi bir hasar meydana gelmediğini, acil durum ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi.
