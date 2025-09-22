Türkiye
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus hava savunması, Moskova'ya doğru yaklaşan toplam 9 İHA imha etti
Rus hava savunması, Moskova'ya doğru yaklaşan toplam 9 İHA imha etti
Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente doğru yaklaşan, Ukrayna ordusuna ait toplam 9 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini... 22.09.2025
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente doğru yaklaşan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 9 İHA imha ettiğini bildirdi.Sobyanin daha önce Moskova'ya doğru yaklaşan 7 İHA'nın hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.Ardından başkente yaklaşan 2 İHA daha olduğunu bildiren Moskova Belediye Başkanı, hava savunma güçlerinin o İHA'ları da etkisiz hale getirdiğini vurguladı.Sobyanin, saldırılarda ilk bilgilere göre herhangi bir hasar meydana gelmediğini, acil durum ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi.
Rus hava savunması, Moskova'ya doğru yaklaşan toplam 9 İHA imha etti

Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente doğru yaklaşan, Ukrayna ordusuna ait toplam 9 insansız hava aracını (İHA) imha ettiğini duyurdu.
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, hava savunma güçlerinin başkente doğru yaklaşan, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait toplam 9 İHA imha ettiğini bildirdi.
Sobyanin daha önce Moskova'ya doğru yaklaşan 7 İHA'nın hava savunma güçleri tarafından imha edildiğini duyurmuştu.
Ardından başkente yaklaşan 2 İHA daha olduğunu bildiren Moskova Belediye Başkanı, hava savunma güçlerinin o İHA'ları da etkisiz hale getirdiğini vurguladı.
Sobyanin, saldırılarda ilk bilgilere göre herhangi bir hasar meydana gelmediğini, acil durum ekiplerinin sahada çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi.
