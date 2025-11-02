Rus Dışişleri: Uluslararası insan hakları örgütleri medya temsilcilerinin ölümlerini örtbas ediyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/rus-disisleri-uluslararasi-insan-haklari-orgutleri-medya-temsilcilerinin-olumlerini-ortbas-ediyor-1100679908.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), UNESCO gibi uluslararası insan hakları örgütlerinin medya temsilcilerinin ölümleri hakkında sessiz kalıyor.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın imzasını taşıyan açıklamada, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), UNESCO Sekreterliği, AGİT ve benzeri çok taraflı insan hakları kuruluşlarını etkileyen siyasi önyargı, medya temsilcilerinin şiddet içeren ölümlerinin kasıtlı olarak örtbas edilmesi ve sorumluların korunmasında kendini göstermektedir. Bu durum, cezasızlığın sona erdirilmesi ilkesinin evrenselliği fikrini dahi yok etmekte ve bu kurumları işlevsiz ve işe yaramaz yapılara dönüştürmektedir” vurgusu yapıldı.2 Kasım günü 2013’ten bu yana Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olarak anılıyor. Bu anma gününün, BM Genel Kurulu'nun 68. oturumunda belirlenmesinin amacı, küresel topluma medya çalışanlarını suç ve terör saldırılarından korumanın önemini hatırlatmak ve onlara karşı işlenen vahşetin cezasının kaçınılmazlığı ilkesine dikkat çekmekti.
11:14 02.11.2025 (güncellendi: 11:20 02.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sitesinde yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi (OHCHR), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), UNESCO gibi uluslararası insan hakları örgütlerinin medya temsilcilerinin ölümleri hakkında sessiz kalıyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın imzasını taşıyan açıklamada, “BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), UNESCO Sekreterliği, AGİT ve benzeri çok taraflı insan hakları kuruluşlarını etkileyen siyasi önyargı, medya temsilcilerinin şiddet içeren ölümlerinin kasıtlı olarak örtbas edilmesi ve sorumluların korunmasında kendini göstermektedir. Bu durum, cezasızlığın sona erdirilmesi ilkesinin evrenselliği fikrini dahi yok etmekte ve bu kurumları işlevsiz ve işe yaramaz yapılara dönüştürmektedir” vurgusu yapıldı.
2 Kasım günü 2013’ten bu yana Uluslararası Gazetecilere Karşı İşlenen Suçların Cezasız Kalmasını Sona Erdirme Günü olarak anılıyor. Bu anma gününün, BM Genel Kurulu'nun 68. oturumunda belirlenmesinin amacı, küresel topluma medya çalışanlarını suç ve terör saldırılarından korumanın önemini hatırlatmak ve onlara karşı işlenen vahşetin cezasının kaçınılmazlığı ilkesine dikkat çekmekti.