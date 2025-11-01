Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev'e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatı ile barış sağlanamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: Ukrayna'ya Tomahawk sevkiyatı ile barış sağlanamaz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pentagon’un Ukrayna’ya Tomahawk seyir füzeleri tedarikini onayladığına dair bilgileri yorumlayarak Kiev’deki... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pentagon’un Tomahawk tedarikini onayladığına dair haberleri yorumladı.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Trump yönetiminin siyasi ve diplomatik çözüm girişimleri gerçekten de bir umut verici olduğunu dile getiren Zaharova konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'AB, Kiev’i finanse ederek devlet destekli terörizme karışıyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kiev rejimini finanse etmeye devam eden Avrupa Birliği, uluslararası terörizmin devlet destekçiliğiyle uğraşıyor" dedi.Avrupa Komisyonu’nun Rusya’nın varlıklarını kamulaştırma kararını erteleyebileceği ve ara çözüm olarak Kiev’e altı ay süreyle kredi vermeyi onaylayabileceğine dair haberleri yorumlayan Zaharova, şu cümleleri dile getirdi:Kiev'in bu mantığı 'diğer kıtalara da ihraç etmeye çalıştığını' dile getiren Zaharova, "Örneğin Afrika kıtasında militanlara destek sağlıyorlar. Bu nedenle birçok Afrika devleti, Kiev rejimiyle ilişkilerini kopardı" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Pentagon'un Ukrayna'ya Tomahawk seyir füzeleri tedarikini onayladığına dair bilgileri yorumlayarak Kiev'deki terörist rejime silah sevkiyatı yoluyla hiçbir çözümün sağlanamayacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Pentagon’un Tomahawk tedarikini onayladığına dair haberleri yorumladı.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Mevcut yönetim, uluslararası çıkarları ve seçim öncesi vaatlerini konuşacak olursak, Ukrayna’daki durumu çözme sloganlarıyla göreve geldi. Bu, temel bir konuydu. Hem mevcut durum hem de genel olarak geçmiş yıllar açıkça göstermiştir ki, silahlanma ve özellikle terörist bir rejime silah sevkiyatı yoluyla kimse herhangi bir çözüm göremez. Ve elbette, şu anda iktidarda bulunan aynı yönetimin verdiği seçim öncesi vaatlerin yerine getirildiğini de göremezsiniz.
Trump yönetiminin siyasi ve diplomatik çözüm girişimleri gerçekten de bir umut verici olduğunu dile getiren Zaharova konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Biz, seçim öncesi vaatlerin hem ABD içinde hem de uluslararası arenada ciddi şekilde dile getirildiği varsayımıyla hareket ediyoruz. O dönemde göreve gelen ve şimdi mevcut olan yönetim, saldırganlığı ve provokasyonu değil, krizi çözmek ve derin nedenlerini ortadan kaldırmak için kapsamlı çalışmayı seçebilirdi. Amacı krizi kötüleştirmek değil, çözmek olmalıydı.

'AB, Kiev’i finanse ederek devlet destekli terörizme karışıyor'

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kiev rejimini finanse etmeye devam eden Avrupa Birliği, uluslararası terörizmin devlet destekçiliğiyle uğraşıyor" dedi.
Avrupa Komisyonu’nun Rusya’nın varlıklarını kamulaştırma kararını erteleyebileceği ve ara çözüm olarak Kiev’e altı ay süreyle kredi vermeyi onaylayabileceğine dair haberleri yorumlayan Zaharova, şu cümleleri dile getirdi:

AB her gün tek bir şeyle meşgul: Kiev rejimine daha fazla para nasıl aktarılır. İşte bu, onların dilini kullanırsak, terörizmin sponsorluk biçimidir. Sadece özel değil, devlet destekli uluslararası terörizm. İşte yaptıkları bu.

Batılı fonlarla finanse edilen, Kiev rejimi adı verilen ve uluslararası bir yapı olarak gelişmiş bir örgüt var. Bu yapı, kendilerine ait olarak gördükleri bölgelerdeki sivil halka, ayrıca kendi görmedikleri ancak barışçıl olduğunu bildikleri Rus vatandaşlarına yönelik terör eylemleri gerçekleştiriyor

Kiev'in bu mantığı 'diğer kıtalara da ihraç etmeye çalıştığını' dile getiren Zaharova, "Örneğin Afrika kıtasında militanlara destek sağlıyorlar. Bu nedenle birçok Afrika devleti, Kiev rejimiyle ilişkilerini kopardı" dedi.
