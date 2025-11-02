https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/pastirma-sicaklari-bitiyor-saganak-geliyor-meteoroloji-tarih-verdi-30-ilde-etkili-olacak-1100678406.html
Pastırma sıcakları bitiyor, sağanak geliyor: Meteoroloji tarih verdi, 30 ilde etkili olacak
Pastırma sıcakları bitiyor, sağanak geliyor: Meteoroloji tarih verdi, 30 ilde etkili olacak
Türkiye'de bu hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış beklendiği duyuruldu.
Türkiye yeni bir hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son raporda 30 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.Bu hafta hava nasıl olacak? Yağış var mı?Pastırma sıcaklıklarının etkili olduğu günlerin ardından hava bir anda değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, yer yer sel ve su baskınları yaşanabilecek.Salı günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor.Hafta ortasında ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.Salı günü yağış beklenen illerEdirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman.Çarşamba günü yağış beklenen illerTekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay.İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak?AKOM’dan yapılan açıklamada, hafta başına kadar etkili olacak güneşli havanın yerini yağışlı sisteme bırakacağı belirtildi.Sıcaklıkların yeniden 20 derecenin altına ineceği, görüş mesafesinin azalacağı ve sürücülerin özellikle sabah ile akşam saatlerinde trafiğe dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.Pastırma sıcaklıklarının ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı ve serin hava yeniden etkili olacak.
Türkiye'de bu hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun batısında yağış beklendiği duyuruldu. Yağış beklenen iller arasında İstanbul da var.
Türkiye yeni bir hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son raporda 30 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.
Bu hafta hava nasıl olacak? Yağış var mı?
Pastırma sıcaklıklarının etkili olduğu günlerin ardından hava bir anda değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, yer yer sel ve su baskınları yaşanabilecek.
Salı günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor.
Hafta ortasında ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.
Salı günü yağış beklenen iller
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman.
Çarşamba günü yağış beklenen iller
Tekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay.
İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak?
AKOM’dan yapılan açıklamada, hafta başına kadar etkili olacak güneşli havanın yerini yağışlı sisteme bırakacağı belirtildi.
Sıcaklıkların yeniden 20 derecenin altına ineceği, görüş mesafesinin azalacağı ve sürücülerin özellikle sabah ile akşam saatlerinde trafiğe dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.
Pastırma sıcaklıklarının ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı ve serin hava yeniden etkili olacak.