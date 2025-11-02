https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/pastirma-sicaklari-bitiyor-saganak-geliyor-meteoroloji-tarih-verdi-30-ilde-etkili-olacak-1100678406.html

Pastırma sıcakları bitiyor, sağanak geliyor: Meteoroloji tarih verdi, 30 ilde etkili olacak

Pastırma sıcakları bitiyor, sağanak geliyor: Meteoroloji tarih verdi, 30 ilde etkili olacak

Sputnik Türkiye

Türkiye'de bu hafta ortasına kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Hafta ortasından itibaren ise ülkenin kuzeybatı kesimlerinde ve Doğu... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-02T10:38+0300

2025-11-02T10:38+0300

2025-11-02T13:44+0300

türki̇ye

i̇stanbul

meteoroloji genel müdürlüğü

meteoroloji

doğu anadolu

ege

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100678889_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8907ec9eb9cb8d72734d522dc194c9ba.jpg

Türkiye yeni bir hava dalgasına hazırlanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son raporda 30 il için kuvvetli sağanak uyarısı yaptı.Bu hafta hava nasıl olacak? Yağış var mı?Pastırma sıcaklıklarının etkili olduğu günlerin ardından hava bir anda değişecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek, yer yer sel ve su baskınları yaşanabilecek.Salı günü itibarıyla Marmara Bölgesi’nin geneli, Batı Karadeniz kıyıları, Çanakkale ve Doğu Anadolu’nun batısında sağanak yağış bekleniyor.Hafta ortasında ise yağış alanı genişleyecek; çarşamba ve perşembe günleri ülkenin kuzey kesimlerinde aralıklarla yağış görülecek.Salı günü yağış beklenen illerEdirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Zonguldak, Bartın, Sinop, Kastamonu, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman.Çarşamba günü yağış beklenen illerTekirdağ, Edirne, İstanbul, Yalova, Bursa, Bilecik, Çanakkale, Sakarya, Balıkesir, Manisa, Kütahya, Eskişehir, Bolu, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Samsun, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay.İstanbul’da bu hafta hava nasıl olacak?AKOM’dan yapılan açıklamada, hafta başına kadar etkili olacak güneşli havanın yerini yağışlı sisteme bırakacağı belirtildi.Sıcaklıkların yeniden 20 derecenin altına ineceği, görüş mesafesinin azalacağı ve sürücülerin özellikle sabah ile akşam saatlerinde trafiğe dikkat etmesi gerektiği vurgulandı.Pastırma sıcaklıklarının ardından Türkiye’nin birçok bölgesinde yağışlı ve serin hava yeniden etkili olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html

türki̇ye

i̇stanbul

doğu anadolu

ege

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü, hava durumu, sağanak yağış, pastırma sıcakları, 30 il uyarı, istanbul hava durumu, salı yağmur, çarşamba yağış, sel uyarısı, su baskını, sıcaklık düşüşü, marmara bölgesi, batı karadeniz, doğu anadolu, meteoroloji raporu