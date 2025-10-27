https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/meteorolojiden-pes-pese-uyarilar-kuvvetli-ruzgar-ve-siddetli-saganak-etkili-olacak-1100493657.html

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar: Kuvvetli rüzgar ve şiddetli sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Ekim Pazartesi günü hava durumu tahminlerine göre İstanbul'un da bulunduğu birçok ilde kuvvetli sağanak etkili olacak. AKOM tahminlerine göre, pazartesi günü İstanbul’da rüzgar kuvvetini artırarak zaman zaman fırtına şeklinde esecek. Metrekareye 10 ila 30 kilogram sağanak yağış düşmesi bekleniyor.Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz (Sinop hariç) ile Eşkişehir çevreleri, Ankara ve Çankırı'nın batı ilçeleri, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Su baskını riski varYağışların; öğleden sonra ve akşam Marmara'da gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın hızı saatte 70 km'ye çıkıyorRüzgarın, Marmara ve Ege ile İç Anadolu'nun kuzey ve batı, Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden sonra Marmara'nın kuzeyinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı zamanla çok bulutlu, sabah saatlerinde Trakya'nın kuzeyinden başlamak üzere bölge genelinin yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, bölgenin kuzeyinde öğle saatlerinden sonra zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Bursa: 29°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇanakkale: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİstanbul: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKırklareli: 21°C — Parçalı ve çok bulutlu, yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEGEParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Kuzey ve Kıyı Ege'nin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; gece saatlerinde İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Rüzgarın; bölge genelinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Afyonkarahisar: 24°C — Parçalı zamanla çok bulutluDenizli: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutluİzmir: 26°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMuğla: 23°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAKDENİZParçalı bulutlu, İskenderun Körfezi ve Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii ile gece saatlerinde Antalya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Adana: 28°C — Parçalı bulutlu, iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAntalya: 25°C — Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHatay: 26°C — Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıIsparta: 21°C — Parçalı bulutluİÇ ANADOLUParçalı zamanla kuzeybatı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinde Eskişehir çevreleri ile Ankara ve Çankırı'nın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Ankara: 24°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde batı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıEskişehir: 26°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKonya: 26°C — Parçalı bulutluSivas: 22°C — Parçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Bolu: 25°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDüzce: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSinop: 29°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZonguldak: 28°C — Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.Amasya: 28°C — Parçalı bulutluRize: 25°C — Parçalı bulutluSamsun: 28°C — Parçalı bulutluTrabzon: 24°C — Parçalı bulutluDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Erzurum: 16°C — Parçalı ve az bulutluKars: 27°C — Parçalı ve az bulutluMalatya: 23°C — Parçalı ve az bulutluVan: 17°C — Parçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Diyarbakır: 26°C — Parçalı ve az bulutluGaziantep: 25°C — Parçalı ve az bulutluMardin: 23°C — Parçalı ve az bulutluSiirt: 24°C — Parçalı ve az bulutlu

