MİT, 'İngiliz Kemal' ile ilgili 1940 tarihli istihbarat raporunu paylaştı
MİT'in resmi internet sitesinde 'İngiliz Kemal' olarak bilinen Ahmet Esat Tomruk, hakkında bir istihbarat raporu yayınlandı. 'İngiliz Kemal' çok sayıda film ve... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ahmet Esat Tomruk, yaygın olarak tanınan adıyla 'İngiliz Kemal' hakkında 26 Aralık 1940 tarihli istihbarat belgesini paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanan belgede 'Tomruk'un 'İngiliz Kemal' dışında 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi lakaplar taşıdığı belirtildi.MİT'in internet sitesinde raporun orijinal metin hali 'İngiliz Kemal'in fotoğrafı da yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na yazıldığı bildirilen raporda şu ifadeler bulunuyor:
17:39 02.11.2025 (güncellendi: 17:45 02.11.2025)
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ahmet Esat Tomruk, yaygın olarak tanınan adıyla 'İngiliz Kemal' hakkında 26 Aralık 1940 tarihli istihbarat belgesini paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanan belgede 'Tomruk'un 'İngiliz Kemal' dışında 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi lakaplar taşıdığı belirtildi.
MİT'in internet sitesinde raporun orijinal metin hali 'İngiliz Kemal'in fotoğrafı da yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na yazıldığı bildirilen raporda şu ifadeler bulunuyor:
"İngiliz Kemal uzun zamandan beri Hizmetin alaka ile takip ettiği bir adamdır. 'İngiliz Kemal', 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi muhtelif isimler taşıyan bu adam zaman zaman ortaya çıkmakta ve yüksek makamlara arzı hizmet ederek bazı kıymetsiz malumatlar vermektedir. Verdiği haberler yurt dışında yaptığı geziler esnasında görüp duyduklarından ve ekseriya ağız havadislerinden ibaret olup her vatandaşın yapmak mecburiyetinde olduğu vazife çerçevesinin hududu içinde kalmaktadır. Bir zamanlar bu durumundan Hizmetçe de istifade düşünülmüş ve bazı işlerde tecrübe edilmişse de samimi ve dürüst bir karakter taşımadığı sonucuna varıldığı için alaka kesilmiştir.
Hakkında dün derlenen malumata göre, halen Bulgarlarla fazlaca temas etmekte ve bir İngiliz kadını ile de metres hayatı yaşamaktadır. Metresi Dorti Brayit ile beraber son zamanlarda İstanbul'da çalışan İngiliz İstihbarat Servisi'ne de müracaatla hizmet teklif etmişlerse de bunların başka servisler tarafından provoke edilmiş olmalarından endişe edildiği için İngilizlerce yüz verilmemiş ve bunun üzerine Alman istihbaratı ile temasa geçmek üzere çalıştıkları duyulmuştur. Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberler de itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan'da bulunan Kemal'in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim."