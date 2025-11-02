Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/mit-1940-tarihli-istihbarat-raporunu-paylasti-ingiliz-kemal-1100686583.html
MİT, 'İngiliz Kemal' ile ilgili 1940 tarihli istihbarat raporunu paylaştı
MİT, 'İngiliz Kemal' ile ilgili 1940 tarihli istihbarat raporunu paylaştı
Sputnik Türkiye
MİT'in resmi internet sitesinde 'İngiliz Kemal' olarak bilinen Ahmet Esat Tomruk, hakkında bir istihbarat raporu yayınlandı. 'İngiliz Kemal' çok sayıda film ve... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T17:39+0300
2025-11-02T17:45+0300
türki̇ye
mi̇t
milli i̇stihbarat teşkilatı
türkiye
i̇ngiliz kemal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686664_7:0:864:482_1920x0_80_0_0_b0e9f7d6642331c4d2a72bab73d11e06.jpg
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ahmet Esat Tomruk, yaygın olarak tanınan adıyla 'İngiliz Kemal' hakkında 26 Aralık 1940 tarihli istihbarat belgesini paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanan belgede 'Tomruk'un 'İngiliz Kemal' dışında 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi lakaplar taşıdığı belirtildi.MİT'in internet sitesinde raporun orijinal metin hali 'İngiliz Kemal'in fotoğrafı da yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na yazıldığı bildirilen raporda şu ifadeler bulunuyor:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/disisleri-bakani-fidan-beklentimiz-pkknin-irakta-ve-suriyede-de-isgal-ettigi-yerlerden-cekilmesi-1100683734.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686664_133:0:776:482_1920x0_80_0_0_799d8935773fcfd5408ebe52f9705823.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, türkiye, i̇ngiliz kemal
mi̇t, milli i̇stihbarat teşkilatı, türkiye, i̇ngiliz kemal

MİT, 'İngiliz Kemal' ile ilgili 1940 tarihli istihbarat raporunu paylaştı

17:39 02.11.2025 (güncellendi: 17:45 02.11.2025)
© AAMİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen "İngiliz Kemal"e ilişkin belge paylaştı
MİT, hakkında romanlar yazılıp filmler çekilen İngiliz Kemale ilişkin belge paylaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
© AA
Abone ol
MİT'in resmi internet sitesinde 'İngiliz Kemal' olarak bilinen Ahmet Esat Tomruk, hakkında bir istihbarat raporu yayınlandı. 'İngiliz Kemal' çok sayıda film ve romana konu olmuş bir karakter olarak da biliniyor.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Ahmet Esat Tomruk, yaygın olarak tanınan adıyla 'İngiliz Kemal' hakkında 26 Aralık 1940 tarihli istihbarat belgesini paylaştı. MİT'in resmi internet sitesinde yayınlanan belgede 'Tomruk'un 'İngiliz Kemal' dışında 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi lakaplar taşıdığı belirtildi.
MİT'in internet sitesinde raporun orijinal metin hali 'İngiliz Kemal'in fotoğrafı da yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na yazıldığı bildirilen raporda şu ifadeler bulunuyor:

"İngiliz Kemal uzun zamandan beri Hizmetin alaka ile takip ettiği bir adamdır. 'İngiliz Kemal', 'Boksör Kemal', 'Kemal Esat', 'Gözlüklü Kemal' gibi muhtelif isimler taşıyan bu adam zaman zaman ortaya çıkmakta ve yüksek makamlara arzı hizmet ederek bazı kıymetsiz malumatlar vermektedir. Verdiği haberler yurt dışında yaptığı geziler esnasında görüp duyduklarından ve ekseriya ağız havadislerinden ibaret olup her vatandaşın yapmak mecburiyetinde olduğu vazife çerçevesinin hududu içinde kalmaktadır. Bir zamanlar bu durumundan Hizmetçe de istifade düşünülmüş ve bazı işlerde tecrübe edilmişse de samimi ve dürüst bir karakter taşımadığı sonucuna varıldığı için alaka kesilmiştir.

Hakkında dün derlenen malumata göre, halen Bulgarlarla fazlaca temas etmekte ve bir İngiliz kadını ile de metres hayatı yaşamaktadır. Metresi Dorti Brayit ile beraber son zamanlarda İstanbul'da çalışan İngiliz İstihbarat Servisi'ne de müracaatla hizmet teklif etmişlerse de bunların başka servisler tarafından provoke edilmiş olmalarından endişe edildiği için İngilizlerce yüz verilmemiş ve bunun üzerine Alman istihbaratı ile temasa geçmek üzere çalıştıkları duyulmuştur. Sarhoş ve kumarbaz olduğu da öğrenilen bu adamdan istifade melhuz olmadığı gibi verdiği veya vereceği haberler de itimada layık olmaktan uzaktır. Şimdi Bulgaristan'da bulunan Kemal'in durumunun takip edilmekte olduğunu saygılarımla arz ederim."

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta bir araya geldi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
TÜRKİYE
Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK’nın Irak’ta ve Suriye’de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi
14:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала