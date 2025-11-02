https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/disisleri-bakani-fidan-beklentimiz-pkknin-irakta-ve-suriyede-de-isgal-ettigi-yerlerden-cekilmesi-1100683734.html

Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK’nın Irak’ta ve Suriye’de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi

Dışişleri Bakanı Fidan: Beklentimiz, PKK’nın Irak’ta ve Suriye’de de işgal ettiği yerlerden çekilmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile Bağdat’ta düzenlediği ortak basın toplantısında, “PKK’nın Irak ve Suriye’deki varlığına son vermesi gerektiğini” söyledi.

'Terörsüz Türkiye' sürecinin sadece Türkiye için değil bölge açısından da olumlu bir gelişme olduğunu belirten Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "PKK terör örgütünün kendisini fesih kararı almış olması, hiç şüphesiz olumlu bir gelişme" dedi. Fidan sözlerini şöyle sürdürdü:Fidan, Irak makamlarıyla bu konuda yakın işbirliği yürütüldüğünü belirterek, hem Bağdat hem Erbil yönetimlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Bakan, “Sadece Türkiye’de değil Irak ve Suriye’de de hatta İran’da da PKK faaliyetlerinin son bulması, bölgenin istikrarı ve güvenliği için, dış müdahaleleri engellemek açısından oldukça önemli bir husus.” ifadelerini kullandı.Türkiye ve Irak arasında su anlaşmasıIrak’ın istikrarını desteklediklerini vurgulayan Fidan, “Çok şükür bugün istikrar, barış ve huzur içerisinde daha da emin adımlar atan bir Irak görüyoruz. Türkiye olarak Irak’ın huzuruna, güvenliğine, kalkınmasına, refahına yönelik katkımız tamdır” dedi.İki ülke arasında imzalanacak su anlaşmasının önemine de dikkat çeken Fidan, “Bugün atacağımız imzalar, inşallah Irak’taki su sistemlerinin kalıcı olarak ıslahının önünü açacaktır” ifadesini kullandı.Bakan Fidan ayrıca, enerji alanında da Irak ile yoğun işbirliği yürütüldüğünü belirtti ve petrol boru hattının yeniden devreye girmesinin iki ülke açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.Irak’ta 11 Kasım’da yapılacak seçimlere değinen Fidan, “İnanıyorum ki Irak demokrasisinin olgunluğunu gösterecek bir seçim olacak” dedi.

