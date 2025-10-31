Türkiye
Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti
Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti
İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
Nişantaşı'nda bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddenin bir kısmını trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
© AA / Yağız Ekrem Çiftçiİstanbul İtfaiyesi
İstanbul İtfaiyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AA / Yağız Ekrem Çiftçi
Abone ol
İstanbul’un Şişli ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Nişantaşı'nda bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddenin bir kısmını trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
