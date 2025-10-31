https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/nisantasinda-is-merkezinde-yangin-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-etti-1100653761.html

Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti

Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti

İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Nişantaşı'nda bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddenin bir kısmını trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.

