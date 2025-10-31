https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/nisantasinda-is-merkezinde-yangin-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-etti-1100653761.html
Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti
Nişantaşı'nda iş merkezinde yangın çıktı: Ekipler alevlere müdahale etti
Sputnik Türkiye
İstanbul'un Şişli ilçesindeki bir iş merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. 31.10.2025
Nişantaşı'nda bulunan iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.Polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak caddenin bir kısmını trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle bölgede bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
