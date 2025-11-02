https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/kartalda-kolonlarinda-catlaklar-olusan-bina-tahliye-edildi-yaklasik-150-dairenin-riskli-yapi-sureci-1100685923.html
Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi: 'Yaklaşık 150 dairenin riskli yapı süreci var'
Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi: 'Yaklaşık 150 dairenin riskli yapı süreci var'
İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan dört katlı bina boşaltıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, aynı bölgede 13 farklı apartmanda sıkıntı olduğunu belirterek, "Başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.
Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.Kartal'da bina tahliye edildiYukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.'Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var'İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.'Misafirhanelere yönlendirdik'Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:
Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.
Kartal'da bina tahliye edildi
Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.
İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.
'Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var'
İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.
Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.
Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.
Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.
'Misafirhanelere yönlendirdik'
Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:
"Aslında bu ne demek? İhbar olmasaydı da bu ay içerisinde, kasım ayı içerisinde bu apartmanların tahliye edilmesi gerekiyordu. Kalacak yeri olmayanları kaymakamlarımız koordine etti. Misafirhanelere yönlendirdik, yerleştirdik. Kalıcı olarak bir süreç devam edeceği için kiralık ev bulabilmeleri amacıyla biz ekonomik olarak bir miktar destek vereceğiz. Dolayısıyla da kiralık eve çıkacaklar."
Vali Gül, sonraki süreçte evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını dile getirdi.