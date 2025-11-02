https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/kartalda-kolonlarinda-catlaklar-olusan-bina-tahliye-edildi-yaklasik-150-dairenin-riskli-yapi-sureci-1100685923.html

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi: 'Yaklaşık 150 dairenin riskli yapı süreci var'

Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan bina tahliye edildi: 'Yaklaşık 150 dairenin riskli yapı süreci var'

Sputnik Türkiye

İstanbul Kartal'da kolonlarında çatlaklar oluşan dört katlı bina boşaltıldı. İstanbul Valisi Davut Gül, aynı bölgede 13 farklı apartmanda sıkıntı olduğunu... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-02T16:22+0300

2025-11-02T16:22+0300

2025-11-02T16:22+0300

türki̇ye

kartal

afad

umke

türkiye

i̇stanbul valiliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100685766_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_87268eda49c567c8899cbefdb6db6ff0.jpg

Kartal'da, kolonlarında çatlak oluşan 4 katlı bina tahliye edildi.Kartal'da bina tahliye edildiYukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan 17 daireli 4 katlı apartmanın kolonlarında çatlaklar oluştuğu ihbarı üzerine binaya polis, AFAD, UMKE ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler sokakta güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bazı eşyalarını alarak binayı boşalttı.İncelemelerini tamamlayan ekipler, binanın mühürlenmesine karar verdi. Binanın çevresi şerit çekilerek kapatılırken, detaylı incelemeler yarın yapılacak.'Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var'İstanbul Valisi Davut Gül, Kartal'da kolonlarında oluşan çatlaklar nedeniyle dün tahliye edilen 4 katlı bina ile çevresindeki 13 farklı apartmana ilişkin, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." dedi.Vali Gül, Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan, dün akşam AFAD, polis ve belediye ekiplerinin incelemesinin ardından mühürlenen 17 daireli bina ve çevresinde incelemelerde bulundu.Yapıyla ilgili başlatılan teknik incelemelere ilişkin yetkililerden bilgi alan Gül, bina sakinlerinin taleplerini de dinledi.Vali Gül, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren gelen ihbarla birlikte AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurumların çalışmasıyla apartmanın tahliye edildiğini söyledi.Binanın 17 daireden oluştuğunu, çevresindeki adada 13 farklı apartmanın daha bulunduğunu ifade eden Gül, "Onların da problemi var. Yaklaşık 150 dairenin bu anlamda daha önceden ağustos ayında başlayan riskli yapı süreci var. Bunların bazıları çıkmış, bazıları çıkacak." diye konuştu.'Misafirhanelere yönlendirdik'Binanın tahliyesinin zaten planlandığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:Vali Gül, sonraki süreçte evlerin yeniden yapılmasıyla ilgili belediyeden talep edilen emsal artışlarının çalışılacağını dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/balikesir-bir-kez-daha-sallandi-afad-buyuklugunu-duyurdu-1100685491.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kartal, afad, umke, türkiye, i̇stanbul valiliği