7 bin metrede mahsur kalan dağcı için oğlundan yardım talebi: 'Annem hala yaşıyor'

7 bin metrede mahsur kalan dağcı için oğlundan yardım talebi: 'Annem hala yaşıyor'

Kırgızistan'daki Zafer Zirvesi'nde bacağı kırıldıktan sonra iki haftadır mahsur kalan Rus dağcı Natalia Nagovitsina için umutlar tükenirken, oğlu Mihail... 26.08.2025

47 yaşındaki deneyimli dağcı Natalia Nagovitsina, 12 Ağustos’ta Zafer Zirvesi’nde tırmanış sırasında bacağını kırdı. O günden bu yana yaklaşık 7 bin metre yükseklikte, -23 dereceyi bulan soğukta mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri haftalarca helikopter ve dronla bölgeyi izledi. 19 Ağustos’ta kaydedilen görüntülerde Nagovitsina’nın el salladığı görülmüştü. Bu detay, oğluna umut verdi. Mihail, “Aldığım videoda, temas kesildikten bir hafta sonra bile annemin güçlü bir şekilde el salladığı net şekilde görülüyor” diyerek yetkililere seslendi.Kurtarma girişimleri felaketle sonuçlandı Arama kurtarma operasyonları ise tehlikeli koşullar nedeniyle defalarca başarısız oldu. İtalyan dağcı Luca Sinigaglia, Nagovitsina’ya uyku tulumu ulaştırmayı başardı ancak düşük oksijen ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Kırgız savunma bakanlığına bağlı Mi-8 tipi bir helikopter düştü. Bir diğer helikopter kötü hava nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları ve risk nedeniyle aramaların kalıcı olarak durdurulduğunu açıkladı.Kararın ardından 27 yaşındaki Mihail Nagovitsin, Rus hükümetine seslenerek yeni bir operasyon talep etti. Mihail, en azından bölgeye yeniden drone gönderilmesi gerektiğini vurguladı.Yetkililerin umudu yok Umutsuzluğunu dile getiren Kırgız Dağcılık Federasyonu Başkan Yardımcısı İlim Karypbekov şu ifadeleri kullandı:

