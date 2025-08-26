https://anlatilaninotesi.com.tr/20250826/7-bin-metrede-mahsur-kalan-dagci-icin-oglundan-yardim-talebi-annem-hala-yasiyor-1098850996.html
7 bin metrede mahsur kalan dağcı için oğlundan yardım talebi: 'Annem hala yaşıyor'
7 bin metrede mahsur kalan dağcı için oğlundan yardım talebi: 'Annem hala yaşıyor'
Sputnik Türkiye
Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde bacağı kırıldıktan sonra iki haftadır mahsur kalan Rus dağcı Natalia Nagovitsina için umutlar tükenirken, oğlu Mihail... 26.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-26T19:07+0300
2025-08-26T19:07+0300
2025-08-26T19:07+0300
dünya
dağcı
dağ
zirve
mahsur kalma
kurtarma
kırgızistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098850791_0:210:960:750_1920x0_80_0_0_8160817ef8f6d575c1d259877caf381d.jpg
47 yaşındaki deneyimli dağcı Natalia Nagovitsina, 12 Ağustos’ta Zafer Zirvesi’nde tırmanış sırasında bacağını kırdı. O günden bu yana yaklaşık 7 bin metre yükseklikte, -23 dereceyi bulan soğukta mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri haftalarca helikopter ve dronla bölgeyi izledi. 19 Ağustos’ta kaydedilen görüntülerde Nagovitsina’nın el salladığı görülmüştü. Bu detay, oğluna umut verdi. Mihail, “Aldığım videoda, temas kesildikten bir hafta sonra bile annemin güçlü bir şekilde el salladığı net şekilde görülüyor” diyerek yetkililere seslendi.Kurtarma girişimleri felaketle sonuçlandı Arama kurtarma operasyonları ise tehlikeli koşullar nedeniyle defalarca başarısız oldu. İtalyan dağcı Luca Sinigaglia, Nagovitsina’ya uyku tulumu ulaştırmayı başardı ancak düşük oksijen ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Kırgız savunma bakanlığına bağlı Mi-8 tipi bir helikopter düştü. Bir diğer helikopter kötü hava nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları ve risk nedeniyle aramaların kalıcı olarak durdurulduğunu açıkladı.Kararın ardından 27 yaşındaki Mihail Nagovitsin, Rus hükümetine seslenerek yeni bir operasyon talep etti. Mihail, en azından bölgeye yeniden drone gönderilmesi gerektiğini vurguladı.Yetkililerin umudu yok Umutsuzluğunu dile getiren Kırgız Dağcılık Federasyonu Başkan Yardımcısı İlim Karypbekov şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241228/suphan-dagi-dagcilara-gecit-vermedi-zirve-tirmanisi-yarida-kaldi-1092128055.html
kırgızistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/1a/1098850791_0:120:960:840_1920x0_80_0_0_aec2eb88f723545243cd738ac854d8bf.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dağcı, dağ, zirve, mahsur kalma, kurtarma, kırgızistan
dağcı, dağ, zirve, mahsur kalma, kurtarma, kırgızistan
7 bin metrede mahsur kalan dağcı için oğlundan yardım talebi: 'Annem hala yaşıyor'
Kırgızistan’daki Zafer Zirvesi’nde bacağı kırıldıktan sonra iki haftadır mahsur kalan Rus dağcı Natalia Nagovitsina için umutlar tükenirken, oğlu Mihail annesinin hayatta olduğunu söyleyerek kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılmasını istiyor.
47 yaşındaki deneyimli dağcı Natalia Nagovitsina, 12 Ağustos’ta Zafer Zirvesi’nde tırmanış sırasında bacağını kırdı.
O günden bu yana yaklaşık 7 bin metre yükseklikte, -23 dereceyi bulan soğukta mahsur kaldı. Kurtarma ekipleri haftalarca helikopter ve dronla bölgeyi izledi. 19 Ağustos’ta kaydedilen görüntülerde Nagovitsina’nın el salladığı görülmüştü. Bu detay, oğluna umut verdi. Mihail, “Aldığım videoda, temas kesildikten bir hafta sonra bile annemin güçlü bir şekilde el salladığı net şekilde görülüyor” diyerek yetkililere seslendi.
Kurtarma girişimleri felaketle sonuçlandı
Arama kurtarma operasyonları ise tehlikeli koşullar nedeniyle defalarca başarısız oldu. İtalyan dağcı Luca Sinigaglia, Nagovitsina’ya uyku tulumu ulaştırmayı başardı ancak düşük oksijen ve soğuk nedeniyle hayatını kaybetti. Kırgız savunma bakanlığına bağlı Mi-8 tipi bir helikopter düştü. Bir diğer helikopter kötü hava nedeniyle geri dönmek zorunda kaldı. Yetkililer, olumsuz hava koşulları ve risk nedeniyle aramaların kalıcı olarak durdurulduğunu açıkladı.
Kararın ardından 27 yaşındaki Mihail Nagovitsin, Rus hükümetine seslenerek yeni bir operasyon talep etti. Mihail, en azından bölgeye yeniden drone gönderilmesi gerektiğini vurguladı.
Umutsuzluğunu dile getiren Kırgız Dağcılık Federasyonu Başkan Yardımcısı İlim Karypbekov şu ifadeleri kullandı:
Hava koşulları önümüzdeki günlerde de elverişli olmayacak. Bu kadar uzun süre kimse hayatta kalamaz. Natalia’ya ancak gelecek sezon ulaşılabilir.