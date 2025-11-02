https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/israil-hamasin-kizilhaca-teslim-ettigi-3-rehinenin-daha-cesedini-aldi-1100689199.html

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı

İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı

Sputnik Türkiye

02.11.2025

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu 3 rehinenin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı.İsrailli esirlerin cesetlerinin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli rehinelerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli rehinenin cesedi kalmıştı.Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.

