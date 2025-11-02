https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/israil-hamasin-kizilhaca-teslim-ettigi-3-rehinenin-daha-cesedini-aldi-1100689199.html
İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı
İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı
Sputnik Türkiye
İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 3 İsrailli esirin cesedinin teslim... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T23:52+0300
2025-11-02T23:52+0300
2025-11-02T23:52+0300
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
i̇srail
gazze
gazze şeridi
hamas
i̇srail başbakanlık ofisi
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100689302_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d92bf31f5e813e6e949b2e86e794e952.jpg
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu 3 rehinenin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı.İsrailli esirlerin cesetlerinin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli rehinelerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli rehinenin cesedi kalmıştı.Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/trumptan-cine-tayvan-mesaji-si-sonuclarini-biliyor-1100687760.html
i̇srail
gazze
gazze şeridi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100689302_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eff174d36ca979883767feb644eb192a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail başbakanlık ofisi, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
ortadoğu, i̇srail, gazze, gazze şeridi, hamas, i̇srail başbakanlık ofisi, uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı
İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 3 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu 3 rehinenin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı.
İsrailli esirlerin cesetlerinin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.
Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli rehinelerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli rehinenin cesedi kalmıştı.
Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.
Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.