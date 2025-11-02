Türkiye
İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı
İsrail, Hamas'ın Kızılhaç'a teslim ettiği 3 rehinenin daha cesedini aldı
i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi
ortadoğu
i̇srail
gazze
gazze şeridi
hamas
i̇srail başbakanlık ofisi
uluslararası kızılhaç komitesi (icrc)
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu 3 rehinenin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı.İsrailli esirlerin cesetlerinin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli rehinelerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli rehinenin cesedi kalmıştı.Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.
İsrail, Hamas'ın Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında Uluslararası Kızılhaç Örgütü (ICRC) ekiplerine verdiği 3 İsrailli esirin cesedinin teslim alındığını duyurdu.
İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre İsrail ordusu 3 rehinenin bulunduğu tabutları Kızılhaç'tan teslim aldı.
İsrailli esirlerin cesetlerinin kimlik tespiti için Tel Aviv'deki Ebu Kabir Adli Tıp Enstitüsü'ne götürüleceği bildirildi.
Kimlik tespitinin ardından cesetlerin İsrailli esirlere ait olduğu onaylanırsa Gazze Şeridi'nde 8 İsrailli esirin cesedi kalmış olacak.
Gazze'de 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında hayattaki İsrailli rehinelerin teslim edilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde 28 İsrailli rehinenin cesedi kalmıştı.
Hamas daha önce anlaşma kapsamında İsrail'e 19 ceset teslim etmişti. İsrail ise yapılan testler sonucunda cesetlerden birinin Gazze'de kalan herhangi bir esire ait olmadığını, birinin ise daha önce alınan bir esire ait ceset parçaları olduğunu iddia etmişti.
Hamas, 31 Ekim gecesinde Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ait olduğu düşünülen başka kalıntıları İsrail'e teslim etmiş, ancak Tel Aviv yönetimi yaptığı otopsi sonucunda bunların İsrailli esirlere ait olmadığını açıklamıştı.
