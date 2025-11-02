https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/ingilterede-trende-saldiri-vagonlar-arasinda-kosup-bicakladi-9u-agir-cok-sayida-yarali-1100681242.html

İngiltere’de trende saldırı: Vagonlar arasında koşup bıçakladı, çok sayıda yaralı var

Sputnik Türkiye

İngiltere’nin doğusundaki Cambridge yakınlarında, Doncaster’dan Londra King’s Cross’a giden bir trende meydana gelen bıçaklı saldırıda dokuz kişi hayati tehlike arz eden yaralarla hastaneye kaldırıldı. Detaylar haberde...

İngiliz Ulaştırma Polisi, olayın tam nedeninin ve saldırının motivasyonunun araştırıldığını, terörle mücadele ekiplerinin de soruşturmaya destek verdiğini açıkladı. Yetkililer, ‘Plato’ kod adının, yani olası bir ‘terör saldırısına’ müdahale prosedürünün devreye alındığını ancak kısa süre sonra kaldırıldığını bildirdi.Ulaştırma Polisi Başkomiseri Chris Casey, “Olayın nedenini tespit etmek için acil incelemeler yürütüyoruz. Henüz kesin bir bilgi paylaşmak için erken. Şu aşamada herhangi bir spekülasyonda bulunmak uygun değil” dedi.Cambridgeshire Emniyeti, olay yerine dün yerel saatle 19.39’da (TSİ ile 22.39) silahlı polis ekiplerinin sevk edildiğini ve trenin Huntingdon istasyonunda durdurularak iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.Doğu İngiltere Ambulans Servisi, ‘büyük çaplı müdahale’ başlatıldığını ve çok sayıda hastanın hastaneye taşındığını belirtti.‘Yolcular panikle kaçıyordu’Görgü tanıkları, trende kanlar içinde bir kişinin diğer yolcuları “Bıçaklandım” diyerek uyardığını aktardı. Tanıklardan biri, “Adam tamamen kan içindeydi, tren durduğunda yere yığıldı ve hemen ambulansa götürdüler” dedi.Bazı yolcular, bıçaklı saldırganın vagonlar arasında koştuğunu ve yolcuların panik içinde kaçtığını anlattı. Başka bir tanık ise peronda elinde büyük bir bıçakla duran bir adamın polis tarafından elektroşok silahıyla etkisiz hale getirildiğini söyledi.Polis, saldırının LNER firmasına ait saat 18.25’te Doncaster’dan kalkan trenin Peterborough istasyonundan ayrılmasının hemen ardından meydana geldiğini belirtti.İngiltere Başbakanı Keir Starmer, olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Huntingdon yakınlarında trende yaşanan bu korkunç olay son derece endişe verici. Düşüncelerim yaralananlarla birlikte. Olağanüstü bir çaba gösteren acil servis ekiplerine teşekkür ederim” dedi.‘İzola saldırı olabilir’İçişleri Bakanı Shabana Mahmud ise “Olaydan büyük üzüntü duyuyorum. Bu aşamada spekülasyondan kaçınılmalı” ifadelerini kullandı.Savunma Bakanı John Healey, ilk değerlendirmenin “izole bir saldırı” yönünde olduğunu belirterek, “Hayatımıza devam etmemiz için bir neden yok. Ancak soruşturma tamamlandıkça kamuoyuna daha fazla bilgi verilecek” dedi.

