Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu
Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin kaptanı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yalova'dan Bozcaada'ya giderken teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.Kaptan hakkında 3 yıldan 9 yıla ceza istendiBalıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin tutuksuz yargılanan kaptanı C.T. (61) hakkında "taksirle ölüme neden olmak" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.Ayrıca, gemide bulunan 9 kişi hakkında da "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.Hazırlanan iddianame, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.Ne olmuştu? Halit Yukay nasıl öldü?Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.Taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilen ceset, 3 Eylül'de çıkarılmıştı,Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, 6 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Halit Yukay'ın ölümünde gemi kaptanına istenen ceza belli oldu

15:47 02.11.2025 (güncellendi: 15:48 02.11.2025)
Marmara Denizi'nde teknesi parçalanmış halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin soruşturmada, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen geminin kaptanı hakkında 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Yalova'dan Bozcaada'ya giderken teknesi parçalanan ve hayatını kaybeden iş insanı Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin iddianame hazırlandı.

Kaptan hakkında 3 yıldan 9 yıla ceza istendi

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay'ın ölümüne ilişkin Erdek Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Yukay'ın teknesine çarptığı iddia edilen "Arel 7" isimli kuru yük gemisinin tutuksuz yargılanan kaptanı C.T. (61) hakkında "taksirle ölüme neden olmak" ve "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapis cezası istendi.
Ayrıca, gemide bulunan 9 kişi hakkında da "yardım veya bildirim yükümlülüğünün yerine getirilmemesi" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
Hazırlanan iddianame, Erdek Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Ne olmuştu? Halit Yukay nasıl öldü?

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.
Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.
Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.
Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı. C.T, bir süre tutuklu kaldıktan sonra salıverilmişti.
Taramalı sonar ve ROV cihazlarıyla yapılan arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos'ta 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edilen ceset, 3 Eylül'de çıkarılmıştı,
Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, 6 Eylül'de İstanbul'da düzenlenen törenin ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
Halit Yukay cenaze - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2025
YAŞAM
En acı veda: İş insanı Halit Yukay gözyaşlarıyla uğurlandı, Kıvanç Tatlıtuğ ailesini teselli etmeye çalıştı
6 Eylül, 15:33
