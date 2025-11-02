Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/eski-baskan-hasan-arat-besiktas-kulubu-uyeliginden-gecici-olarak-cikarildi-1100685161.html
Eski başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden geçici olarak çıkarıldı
Eski başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden geçici olarak çıkarıldı
Sputnik Türkiye
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı. 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T15:12+0300
2025-11-02T15:12+0300
spor
hasan arat
beşiktaş
üyelik
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079468578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9f0998331a908ce1fb7c3a7fd291a4bf.jpg
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.Hasat Arat Beşiktaş üyeliğinden çıkarıldıSinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.Hasan arat neden kulüp üyeliğinden çıkarıldı?Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/besiktasta-fenerbahce-oncesi-taraftarlar-arasinda-kavga-cikti-1-kisi-agir-yaralandi-1100678233.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/09/1079468578_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5853607d2a14aff0c21684113f8b3354.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
hasan arat, beşiktaş, üyelik
hasan arat, beşiktaş, üyelik

Eski başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden geçici olarak çıkarıldı

15:12 02.11.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW116044hasan arat
hasan arat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
© İHA / SAMET YALÇIN-AW116044
Abone ol
Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.
Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.

Hasat Arat Beşiktaş üyeliğinden çıkarıldı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.
Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.

Hasan arat neden kulüp üyeliğinden çıkarıldı?

Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.
Beşiktaş Tribünleri - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
TÜRKİYE
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralandı
09:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала