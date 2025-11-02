https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/eski-baskan-hasan-arat-besiktas-kulubu-uyeliginden-gecici-olarak-cikarildi-1100685161.html

Eski başkan Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden geçici olarak çıkarıldı

Beşiktaş'ın eski başkanı Hasan Arat, kulüp üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı. 02.11.2025, Sputnik Türkiye

Hasan Arat, Beşiktaş Kulübü üyeliğinden 1 yıl geçici olarak çıkarıldı.Hasat Arat Beşiktaş üyeliğinden çıkarıldıSinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Beşiktaş Kulübü 2025 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı'nda sevk edildiği disiplin kurulu tarafından 1 yıl süreyle kulüp üyeliğinden uzaklaştırılan eski başkan Hasan Arat'ın cezası oylandı.Yapılan oylamada Arat, oy çokluğuyla üyelikten geçici olarak 1 yıllığına çıkarıldı.Hasan arat neden kulüp üyeliğinden çıkarıldı?Beşiktaş Kulübünün 12 Nisan'da gerçekleştirilen olağan divan kurulu toplantısında Arat, kürsüdeki konuşması esnasında eski divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk'le gerginlik yaşamış ve tartışmanın fiziki müdahaleye dönüşmesinin ardından toplantı iptal edilmişti.

