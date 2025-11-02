https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/besiktasta-fenerbahce-oncesi-taraftarlar-arasinda-kavga-cikti-1-kisi-agir-yaralandi-1100678233.html
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralandı
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi öncesi taraftarlar arasında kavga çıktı: 1 kişi ağır yaralandı
09:48 02.11.2025 (güncellendi: 09:49 02.11.2025)
Beşiktaş stadı çevresinde, yarın Fenerbahçe ile oynanacak derbi öncesi koreografi çalışması için toplanan taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Beşiktaş'ta derbiye hazırlık yapan taraftarlar arasında çıkan kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Tüpraş Stadı'nda yarın oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçı için koreografi çalışması yapan Beşiktaşlı tribün liderleri arasında tartışma çıktı.
Beşiktaş taraftarları arasında kavga: 1 kişi ağır yaralandı
Yer ve bilet konusu yüzünden çıktığı öğrenilen tartışmanın büyümesiyle yaşanan arbedede, 1 kişi ağır yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Şüpheli 3 kişi kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan güvenlik güçleri, şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürdürüyor.