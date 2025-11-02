Türkiye
Enflasyon yarın açıklanacak, Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak: Beklentiler ne yönde?
Enflasyon yarın açıklanacak, Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak: Beklentiler ne yönde?
Yeni haftada gözler ekim ayı enflasyonunda olacak. Genel piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde geleceği yönünde. Resmi rakam ise yarın saat 10.00'da açıklanacak.
Yarın gözler ekim enflasyonunda olacak. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.Enflasyon ne zaman açıklanacak?Ekim enflasyonu ise yarın saat 10.00'da belli olacak.Beklenti ne yönde?Genel piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 2.5 üzerinde geleceği yönünde.AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun ekimde yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre eylül ayında yüzde 33,29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e düşmesi de beklentiler arasında.Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla birlikte belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor. Yeniden Değerleme Oranı yarın belli olacak. Netleşecek bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, kimlik ve ehliyet ücretlerinden MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarlarına ve IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemde doğrudan etkili olacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergiler için yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.
Enflasyon yarın açıklanacak, Yeniden Değerleme Oranı da belli olacak: Beklentiler ne yönde?

Yeni haftada gözler ekim ayı enflasyonunda olacak. Genel piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 2,5 üzerinde geleceği yönünde. Resmi rakam ise yarın saat 10.00'da açıklanacak.
Yarın gözler ekim enflasyonunda olacak. Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 3,23, yıllık ise yüzde 33,29 ile beklentilerin oldukça üzerinde geldi.

Enflasyon ne zaman açıklanacak?

Ekim enflasyonu ise yarın saat 10.00'da belli olacak.

Beklenti ne yönde?

Genel piyasa beklentisi enflasyonun yüzde 2.5 üzerinde geleceği yönünde.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler enflasyonun ekimde yüzde 2,69 artacağını tahmin ediyor. Ankete göre eylül ayında yüzde 33,29 olarak gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 33,05'e düşmesi de beklentiler arasında.

Yeniden Değerleme Oranı 2025 belli oluyor: Pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, yemek ücreti, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları ne kadar olacak?

Her yıl kasım ayında TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı ÜFE verisinin 12 aylık ortalamasıyla birlikte belirlenen Yeniden Değerleme Oranı, yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artış oranını belirliyor.
Yeniden Değerleme Oranı yarın belli olacak. Netleşecek bu oran, pasaport harçlarından trafik cezalarına, kimlik ve ehliyet ücretlerinden MTV (Motorlu Taşıtlar Vergisi) tutarlarına ve IMEI kayıt ücretine kadar pek çok kalemde doğrudan etkili olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vergiler için yeniden değerleme oranını değiştirme yetkisi bulunuyor.
