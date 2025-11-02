https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/dmitriyev-ab-ve-ingiltere-ukraynaya-silah-alimi-icin-100-milyar-euro-uzerinde-harcama-yapti-1100686286.html

Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı

Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı

Sputnik Türkiye

RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için... 02.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-02T16:54+0300

2025-11-02T16:54+0300

2025-11-02T16:54+0300

dünya

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

avrupa

ab

ukrayna

birleşik krallık

avrupa birliği

i̇ngiltere

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Rus yetkili, bu paranın her kaçak göçmenin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli paranın 3 misli olduğunu vurguladı.X hesabından paylaşımda bulunan Dmitriyev, “AB ve İngiltere, Ukrayna için 100 milyar euro üzerinde silah yatırımı yaptı. Bu miktardaki para, her birine gönüllü olarak geri dönüş ve yeniden entegrasyon için 34 bin euro üzerinde teklif edilerek aslında AB ve Birleşik Krallık'tan tüm kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.Dmitriyev’e göre AB ve İngiltere'de yaklaşık 3.4 milyon kaçak göçmen bulunuyor, bu kişilerin tamamının güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin gerçek maliyeti ise gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon için her birine 10 bin euroluk maliyet de dahil olmak üzere toplam 34 milyar euro.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abdye-burevestnik-seyir-fuzesinin-basariyla-test-edildigini-bildirdi-1100488048.html

rusya

ukrayna

birleşik krallık

i̇ngiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, ab, ukrayna, birleşik krallık, avrupa birliği, i̇ngiltere