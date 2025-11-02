https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/dmitriyev-ab-ve-ingiltere-ukraynaya-silah-alimi-icin-100-milyar-euro-uzerinde-harcama-yapti-1100686286.html
Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı
02.11.2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Rus yetkili, bu paranın her kaçak göçmenin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli paranın 3 misli olduğunu vurguladı.X hesabından paylaşımda bulunan Dmitriyev, “AB ve İngiltere, Ukrayna için 100 milyar euro üzerinde silah yatırımı yaptı. Bu miktardaki para, her birine gönüllü olarak geri dönüş ve yeniden entegrasyon için 34 bin euro üzerinde teklif edilerek aslında AB ve Birleşik Krallık'tan tüm kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.Dmitriyev’e göre AB ve İngiltere'de yaklaşık 3.4 milyon kaçak göçmen bulunuyor, bu kişilerin tamamının güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin gerçek maliyeti ise gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon için her birine 10 bin euroluk maliyet de dahil olmak üzere toplam 34 milyar euro.
RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere'nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Rus yetkili, bu paranın her kaçak göçmenin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli paranın 3 misli olduğunu vurguladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Dmitriyev, “AB ve İngiltere, Ukrayna için 100 milyar euro üzerinde silah yatırımı yaptı. Bu miktardaki para, her birine gönüllü olarak geri dönüş ve yeniden entegrasyon için 34 bin euro üzerinde teklif edilerek aslında AB ve Birleşik Krallık'tan tüm kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.
Dmitriyev’e göre AB ve İngiltere'de yaklaşık 3.4 milyon kaçak göçmen bulunuyor, bu kişilerin tamamının güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin gerçek maliyeti ise gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon için her birine 10 bin euroluk maliyet de dahil olmak üzere toplam 34 milyar euro.
Yüz milyar euro, her kaçak göçmenin Batı medeniyetini intihardan kurtarmak üzere ülkeyi terk etmesi için gereken miktarın üç katından fazla.