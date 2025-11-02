Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/dmitriyev-ab-ve-ingiltere-ukraynaya-silah-alimi-icin-100-milyar-euro-uzerinde-harcama-yapti-1100686286.html
Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı
Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı
Sputnik Türkiye
RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için... 02.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-02T16:54+0300
2025-11-02T16:54+0300
dünya
rusya
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
kirill dmitriyev
avrupa
ab
ukrayna
birleşik krallık
avrupa birliği
i̇ngiltere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Rus yetkili, bu paranın her kaçak göçmenin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli paranın 3 misli olduğunu vurguladı.X hesabından paylaşımda bulunan Dmitriyev, “AB ve İngiltere, Ukrayna için 100 milyar euro üzerinde silah yatırımı yaptı. Bu miktardaki para, her birine gönüllü olarak geri dönüş ve yeniden entegrasyon için 34 bin euro üzerinde teklif edilerek aslında AB ve Birleşik Krallık'tan tüm kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.Dmitriyev’e göre AB ve İngiltere'de yaklaşık 3.4 milyon kaçak göçmen bulunuyor, bu kişilerin tamamının güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin gerçek maliyeti ise gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon için her birine 10 bin euroluk maliyet de dahil olmak üzere toplam 34 milyar euro.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abdye-burevestnik-seyir-fuzesinin-basariyla-test-edildigini-bildirdi-1100488048.html
rusya
ukrayna
birleşik krallık
i̇ngiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, ab, ukrayna, birleşik krallık, avrupa birliği, i̇ngiltere
rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, avrupa, ab, ukrayna, birleşik krallık, avrupa birliği, i̇ngiltere

Dmitriyev: AB ve İngiltere, Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptı

16:54 02.11.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Avrupa Birliği ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını belirtti.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin Ukrayna'ya silah alımı için 100 milyar euro üzerinde harcama yaptığını ifade etti. Rus yetkili, bu paranın her kaçak göçmenin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için gerekli paranın 3 misli olduğunu vurguladı.
X hesabından paylaşımda bulunan Dmitriyev, “AB ve İngiltere, Ukrayna için 100 milyar euro üzerinde silah yatırımı yaptı. Bu miktardaki para, her birine gönüllü olarak geri dönüş ve yeniden entegrasyon için 34 bin euro üzerinde teklif edilerek aslında AB ve Birleşik Krallık'tan tüm kaçak göçmenlerin güvenli bir şekilde geri gönderilmesi için yeterli olurdu” ifadelerini kullandı.
Dmitriyev’e göre AB ve İngiltere'de yaklaşık 3.4 milyon kaçak göçmen bulunuyor, bu kişilerin tamamının güvenli bir şekilde geri gönderilmesinin gerçek maliyeti ise gönüllü geri dönüş ve yeniden entegrasyon için her birine 10 bin euroluk maliyet de dahil olmak üzere toplam 34 milyar euro.

Yüz milyar euro, her kaçak göçmenin Batı medeniyetini intihardan kurtarmak üzere ülkeyi terk etmesi için gereken miktarın üç katından fazla.

Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2025
DÜNYA
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD'ye Burevestnik seyir füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi
26 Ekim, 16:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала