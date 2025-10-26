https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abdye-burevestnik-seyir-fuzesinin-basariyla-test-edildigini-bildirdi-1100488048.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD'ye Burevestnik seyir füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi

RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD'ye Burevestnik seyir füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi

Sputnik Türkiye

ABD'yi ziyaret eden Rus heyetine başkanlık eden RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Rusya... 26.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-26T16:43+0300

2025-10-26T16:43+0300

2025-10-26T17:30+0300

dünya

rusya

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

kirill dmitriyev

abd

vladimir putin

rusya genelkurmay başkanlığı

ukrayna

ukrayna krizi

burevestnik

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/06/1095175710_0:38:705:435_1920x0_80_0_0_5ebcad05480c80273692469eae58e9d1.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya tarafının ABD'li mevkidaşlarına hem Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah operasyon bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantı, hem de nükleer enerji ile çalışan yeni Burevestnik füze sisteminin başarılı bir şekilde test edildiğini konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.Dmitriyev, "Vladimir Putin’in Genelkurmay Başkanlığı ile bu sabah gerçekleştirdiği toplantı hakkında Amerikalı meslektaşlarımıza bilgi aktardık. Putin'e Kupyansk yakınlarında 5.000, Krasnoarmeysk yakınlarında ise 5.500 Ukrayna askerinin kuşatıldığı, ayrıca nükleer enerji ile çalışan tamamen yeni Burevestnik füzesinin başarıyla test edildiği bilgisi verildi. Bu bilginin doğrudan ABD Başkanlık yönetimindeki yönetime ve kilit isimlere iletilmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.Dmitriyev ayrıca Rus heyetinin üç gündür ABD'de Putin'in Rusya'ya baskı yapmanın boşuna olduğu yönündeki tutumunu ve Ukrayna çatışmasının çözümünün ancak temel nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olduğu düşüncesini aktardığını ifade etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251025/dmitriyev-rusya-abd-zirvesi-gerceklesecek--1100467558.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), kirill dmitriyev, abd, vladimir putin, rusya genelkurmay başkanlığı, ukrayna, ukrayna krizi, burevestnik