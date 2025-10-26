https://anlatilaninotesi.com.tr/20251026/rdif-baskani-dmitriyev-rusya-abdye-burevestnik-seyir-fuzesinin-basariyla-test-edildigini-bildirdi-1100488048.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD'ye Burevestnik seyir füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi
RDIF Başkanı Dmitriyev: Rusya, ABD'ye Burevestnik seyir füzesinin başarıyla test edildiğini bildirdi
ABD'yi ziyaret eden Rus heyetine başkanlık eden RDIF Başkanı ve Putin'in Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Dmitriyev, Rusya... 26.10.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya tarafının ABD'li mevkidaşlarına hem Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah operasyon bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantı, hem de nükleer enerji ile çalışan yeni Burevestnik füze sisteminin başarılı bir şekilde test edildiğini konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.Dmitriyev, "Vladimir Putin’in Genelkurmay Başkanlığı ile bu sabah gerçekleştirdiği toplantı hakkında Amerikalı meslektaşlarımıza bilgi aktardık. Putin'e Kupyansk yakınlarında 5.000, Krasnoarmeysk yakınlarında ise 5.500 Ukrayna askerinin kuşatıldığı, ayrıca nükleer enerji ile çalışan tamamen yeni Burevestnik füzesinin başarıyla test edildiği bilgisi verildi. Bu bilginin doğrudan ABD Başkanlık yönetimindeki yönetime ve kilit isimlere iletilmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.Dmitriyev ayrıca Rus heyetinin üç gündür ABD'de Putin'in Rusya'ya baskı yapmanın boşuna olduğu yönündeki tutumunu ve Ukrayna çatışmasının çözümünün ancak temel nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olduğu düşüncesini aktardığını ifade etti.
16:43 26.10.2025 (güncellendi: 17:30 26.10.2025)
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı, Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, Rusya tarafının ABD'li mevkidaşlarına hem Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu sabah operasyon bölgesinde Genelkurmay Başkanlığı temsilcileri ile gerçekleştirdiği toplantı, hem de nükleer enerji ile çalışan yeni Burevestnik füze sisteminin başarılı bir şekilde test edildiğini konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.
Dmitriyev, "Vladimir Putin’in Genelkurmay Başkanlığı ile bu sabah gerçekleştirdiği toplantı hakkında Amerikalı meslektaşlarımıza bilgi aktardık. Putin'e Kupyansk yakınlarında 5.000, Krasnoarmeysk yakınlarında ise 5.500 Ukrayna askerinin kuşatıldığı, ayrıca nükleer enerji ile çalışan tamamen yeni Burevestnik füzesinin başarıyla test edildiği bilgisi verildi. Bu bilginin doğrudan ABD Başkanlık yönetimindeki yönetime ve kilit isimlere iletilmesi çok önemli" açıklamasında bulundu.
Dmitriyev ayrıca Rus heyetinin üç gündür ABD'de Putin'in Rusya'ya baskı yapmanın boşuna olduğu yönündeki tutumunu ve Ukrayna çatışmasının çözümünün ancak temel nedenlerin ortadan kaldırılmasıyla mümkün olduğu düşüncesini aktardığını ifade etti.