https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/balikesirin-sindirgi-ilcesinde-ikinci-bir-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100636113.html
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikinci bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikinci bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 07:18'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T07:41+0300
2025-10-31T07:41+0300
2025-10-31T07:47+0300
son depremler
afad
deprem
sındırgı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 07.18'de kaydedilen sarsıntının, 12,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/balikesir-sindirgida-41-buyuklugunde-deprem-1100633101.html
sındırgı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
afad, deprem, sındırgı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikinci bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
07:41 31.10.2025 (güncellendi: 07:47 31.10.2025)
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 07:18'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.18'de kaydedilen sarsıntının, 12,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.