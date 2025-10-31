Türkiye
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/balikesirin-sindirgi-ilcesinde-ikinci-bir-deprem-meydana-geldi-afad-buyuklugunu-acikladi-1100636113.html
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikinci bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde ikinci bir deprem meydana geldi: AFAD büyüklüğünü açıkladı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 07:18'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı. 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T07:41+0300
2025-10-31T07:47+0300
son depremler
afad
deprem
sındırgı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Saat 07.18'de kaydedilen sarsıntının, 12,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
sındırgı
07:41 31.10.2025 (güncellendi: 07:47 31.10.2025)
Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi. AFAD, saat 07:18'te meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 07.18'de kaydedilen sarsıntının, 12,9 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
SON DEPREMLER
