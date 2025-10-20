https://anlatilaninotesi.com.tr/20251020/elektronik-sigara-tehlikesi-buyuyor-birakmak-icin-baslaniyor-bagimliligi-artiriyor-1100324633.html

Elektronik sigara tehlikesi büyüyor: Bırakmak için başlanıyor, bağımlılığı artırıyor

Araştırmalara göre, sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başlayanların yüzde 80'ı bırakamıyor, bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile... 20.10.2025, Sputnik Türkiye

Dünya genelinde 'daha az zararlı' iddiasıyla ve sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin kullanılması algısıyla pazarlanan elektronik sigarada tehlike giderek büyüyor. Araştırmalara göre, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin yüzde 80’i bir yıl sonra hala elektronik sigara kullanmaya devam ediyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ediyor. En kötüsü ise daha daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençler ve çocuklar sigara içmeye başlıyor. E-sigara ile sigaraya başlama riski 4-6 kat daha yüksek Elektronik sigaranın doğrudan gençleri ve çocukları hedef alan 'nikotin tuzağı' olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç şu bilgileri paylaştı: Akciğer kanseri riskini yüzde 270 artırıyorDoç. Dr. Pınar Bostan ise bu ürünlerin en az geleneksek tütün ürünleri kadar ciddi sağlık zararlarına neden olduğunun altını çizerek, "Elektronik sigaralar yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve özellikle akut akciğer hasarına neden oluyor" dedi. Elektronik sigaralarda yer alan aromaların sadece kendi başlarına bile 'hücresel ölüme ' yol açtığını dile getiren Dr. Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:

