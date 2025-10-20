Türkiye
Elektronik sigara tehlikesi büyüyor: Bırakmak için başlanıyor, bağımlılığı artırıyor
Elektronik sigara tehlikesi büyüyor: Bırakmak için başlanıyor, bağımlılığı artırıyor
Araştırmalara göre, sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başlayanların yüzde 80'ı bırakamıyor, bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile...
Dünya genelinde 'daha az zararlı' iddiasıyla ve sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin kullanılması algısıyla pazarlanan elektronik sigarada tehlike giderek büyüyor. Araştırmalara göre, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin yüzde 80'i bir yıl sonra hala elektronik sigara kullanmaya devam ediyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ediyor. En kötüsü ise daha daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençler ve çocuklar sigara içmeye başlıyor. E-sigara ile sigaraya başlama riski 4-6 kat daha yüksek Elektronik sigaranın doğrudan gençleri ve çocukları hedef alan 'nikotin tuzağı' olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç şu bilgileri paylaştı: Akciğer kanseri riskini yüzde 270 artırıyorDoç. Dr. Pınar Bostan ise bu ürünlerin en az geleneksek tütün ürünleri kadar ciddi sağlık zararlarına neden olduğunun altını çizerek, "Elektronik sigaralar yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve özellikle akut akciğer hasarına neden oluyor" dedi. Elektronik sigaralarda yer alan aromaların sadece kendi başlarına bile 'hücresel ölüme ' yol açtığını dile getiren Dr. Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:
12:37 20.10.2025 (güncellendi: 12:41 20.10.2025)
Araştırmalara göre, sigarayı bırakmak için elektronik sigaraya başlayanların yüzde 80'ı bırakamıyor, bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ediyor.
Dünya genelinde 'daha az zararlı' iddiasıyla ve sigarayı bırakmak isteyen yetişkinlerin kullanılması algısıyla pazarlanan elektronik sigarada tehlike giderek büyüyor. Araştırmalara göre, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin yüzde 80’i bir yıl sonra hala elektronik sigara kullanmaya devam ediyor. Bu kişilerin yaklaşık yarısı elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ediyor. En kötüsü ise daha daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençler ve çocuklar sigara içmeye başlıyor.

E-sigara ile sigaraya başlama riski 4-6 kat daha yüksek

Elektronik sigaranın doğrudan gençleri ve çocukları hedef alan 'nikotin tuzağı' olduğunu belirten Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oğuz Kılınç şu bilgileri paylaştı:

"Araştırmalar, daha önce hiç sigara içmemiş ama elektronik sigarayı denemiş gençlerin ve çocukların, ardından sigara içmeye de başladığını ve daha önce sigara içip bırakan yetişkinlerin ise elektronik sigara kullandıklarında yeniden sigaraya başlama risklerinin 4-6 kat daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor. Bu veriler, elektronik sigaraların, nikotin bağımlılığının sürmesine yol açtığının kanıtıdır. Nikotin, eroin, kokain gibi maddelerle eşdeğer bağımlılık gücüne sahip."

Akciğer kanseri riskini yüzde 270 artırıyor

Doç. Dr. Pınar Bostan ise bu ürünlerin en az geleneksek tütün ürünleri kadar ciddi sağlık zararlarına neden olduğunun altını çizerek, "Elektronik sigaralar yüzlerce toksik kimyasal partikül ve madde yayarak solunum yollarında inflamasyon, bronşit, astım ve özellikle akut akciğer hasarına neden oluyor" dedi.
Elektronik sigaralarda yer alan aromaların sadece kendi başlarına bile 'hücresel ölüme ' yol açtığını dile getiren Dr. Bostan sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ayrıca e-sigara ile sigara bırakmayı deneyen bireylerin uzun süre akciğer kanseri gelişim riski yönünden takip edildiği çok geniş ölçekli araştırmalarda, e-sigara kullananlarda, kullanmayanlara göre akciğer kanseri riskinin yüzde 270 oranında arttığı gözlenmiştir. Kendi başına akciğer kanserini arttıran e-sigaraların sigara bırakmaya yardımcı olmadığı gibi, tıpkı sigaralar gibi akciğer kanseri riskini arttırdığı açıktır. Geniş kitlesel araştırmalar, e-sigaralarla sigara bırakmayı deneyen bireylerin, yüzde 80’inin bir yıl sonra halen elektronik sigara kullanmaya devam ettiğini, bu bireylerin yaklaşık yarısının elektronik sigara ile birlikte sigara içmeye de devam ettiğini göstermektedir."
