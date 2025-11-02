https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/anket-guven-azaldi-amerikan-ruyasi-artik-yok-1100688204.html
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’
Sputnik Türkiye
Yeni bir anket., Amerikalıların ülkenin geleceğine dair karamsar olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 49’u, ‘ABD’nin en iyi günlerinin geride kaldığını’ düşünüyor. Detaylar haberde...
2025-11-02T19:55+0300
2025-11-02T19:55+0300
2025-11-02T19:55+0300
dünya
abd
amerika
anket
politico
abd
kamala harris
donald trump
amerikan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100688049_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_3317b9b75a5506752680ad43e7a749ca.jpg
ABD merkezli Politico’nun anketine göre seçmenlerin büyük çoğunluğu, hükümetin halka "bazen kasıtlı olarak yalan söylediğine" inanıyor.Bu görüş, hem Donald Trump’a hem de Kamala Harris'e oy verenler arasında yaygın.Harris seçmenlerinin yüzde 70’i, ABD’de yaşam kalitesinin son beş yılda kötüleştiğini düşünürken, Trump seçmenlerinin yüzde 42’si durumun iyileştiğini söylüyor.'Radikal değişim gerekiyor' Araştırmada, ‘Amerikan Rüyası’ inancının da zayıfladığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 46’sı, ‘Amerikan Rüyası artık yok’ derken, 18-24 yaş grubundakilerde bu oran yüzde 55'e çıkıyor.Ankete katılanların yüzde 59'u, siyasi kutuplaşmanın son beş yılda 'çok' ya da 'biraz' arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si, ABD’de ‘yaşamın iyileşmesi için radikal değişim’gerektiğini düşünüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/hukumet-kapanmasi-devam-ederse-abd-her-gun-onlarca-milyar-dolar-kaybedebilir-1100629925.html
amerika
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100688049_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_2ecba9f8ac509deaa92a34ce6f38b441.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, amerika, amerikan rüyası, anket, abd'de güven azaldı, haberler, abd haberleri, anket haberleri, son dakika, son dakika haberleri
abd, amerika, amerikan rüyası, anket, abd'de güven azaldı, haberler, abd haberleri, anket haberleri, son dakika, son dakika haberleri
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’
Yeni bir anket sonuçları, Amerikalıların ülkenin geleceğine dair karamsar olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 49’u, ‘ABD’nin en iyi günlerinin geride kaldığını’ düşünüyor.
ABD merkezli Politico’nun anketine göre seçmenlerin büyük çoğunluğu, hükümetin halka "bazen kasıtlı olarak yalan söylediğine" inanıyor.
Bu görüş, hem Donald Trump’a hem de Kamala Harris'e oy verenler arasında yaygın.
Harris seçmenlerinin yüzde 70’i, ABD’de yaşam kalitesinin son beş yılda kötüleştiğini düşünürken, Trump seçmenlerinin yüzde 42’si durumun iyileştiğini söylüyor.
'Radikal değişim gerekiyor'
Araştırmada, ‘Amerikan Rüyası’ inancının da zayıfladığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 46’sı, ‘Amerikan Rüyası artık yok’ derken, 18-24 yaş grubundakilerde bu oran yüzde 55'e çıkıyor.
Ankete katılanların yüzde 59'u, siyasi kutuplaşmanın son beş yılda 'çok' ya da 'biraz' arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si, ABD’de ‘yaşamın iyileşmesi için radikal değişim’gerektiğini düşünüyor.
Anket 18-21 Ekim tarihleri arasında 2 bin 51 'yetişkin' Amerika vatandaşı için çevirimiçi olarak yapıldı.