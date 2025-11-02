Türkiye
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’
Yeni bir anket., Amerikalıların ülkenin geleceğine dair karamsar olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 49’u, ‘ABD’nin en iyi günlerinin geride kaldığını’ düşünüyor. Detaylar haberde...
ABD merkezli Politico'nun anketine göre seçmenlerin büyük çoğunluğu, hükümetin halka "bazen kasıtlı olarak yalan söylediğine" inanıyor.Bu görüş, hem Donald Trump'a hem de Kamala Harris'e oy verenler arasında yaygın.Harris seçmenlerinin yüzde 70'i, ABD'de yaşam kalitesinin son beş yılda kötüleştiğini düşünürken, Trump seçmenlerinin yüzde 42'si durumun iyileştiğini söylüyor.'Radikal değişim gerekiyor' Araştırmada, 'Amerikan Rüyası' inancının da zayıfladığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 46'sı, 'Amerikan Rüyası artık yok' derken, 18-24 yaş grubundakilerde bu oran yüzde 55'e çıkıyor.Ankete katılanların yüzde 59'u, siyasi kutuplaşmanın son beş yılda 'çok' ya da 'biraz' arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 52'si, ABD'de 'yaşamın iyileşmesi için radikal değişim'gerektiğini düşünüyor.
Anket: Güven azaldı, ‘Amerikan rüyası artık yok’

19:55 02.11.2025
Yeni bir anket sonuçları, Amerikalıların ülkenin geleceğine dair karamsar olduğunu ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 49’u, ‘ABD’nin en iyi günlerinin geride kaldığını’ düşünüyor.
ABD merkezli Politico’nun anketine göre seçmenlerin büyük çoğunluğu, hükümetin halka "bazen kasıtlı olarak yalan söylediğine" inanıyor.
Bu görüş, hem Donald Trump’a hem de Kamala Harris'e oy verenler arasında yaygın.
Harris seçmenlerinin yüzde 70’i, ABD’de yaşam kalitesinin son beş yılda kötüleştiğini düşünürken, Trump seçmenlerinin yüzde 42’si durumun iyileştiğini söylüyor.

'Radikal değişim gerekiyor'

Araştırmada, ‘Amerikan Rüyası’ inancının da zayıfladığı görülüyor. Katılımcıların yüzde 46’sı, ‘Amerikan Rüyası artık yok’ derken, 18-24 yaş grubundakilerde bu oran yüzde 55'e çıkıyor.
Ankete katılanların yüzde 59'u, siyasi kutuplaşmanın son beş yılda 'çok' ya da 'biraz' arttığını belirtti. Katılımcıların yüzde 52’si, ABD’de ‘yaşamın iyileşmesi için radikal değişim’gerektiğini düşünüyor.
Anket 18-21 Ekim tarihleri arasında 2 bin 51 'yetişkin' Amerika vatandaşı için çevirimiçi olarak yapıldı.
