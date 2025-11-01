https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/abd-savunma-bakani-hegseth-cinin-guney-cin-denizindeki-eylemlerinden-endiseliyiz-1100673155.html

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeliyiz

ABD Savunma Bakanı Hegseth: Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeliyiz

Sputnik Türkiye

ABD Savunma Bakanı Hegseth, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerine Güney Çin Denizi'nde Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma ve... 01.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-01T16:59+0300

2025-11-01T16:59+0300

2025-11-01T16:59+0300

poli̇ti̇ka

abd

abd

güney çin denizi

çin

güneydoğu asya uluslar birliği (asean)

pete hegseth

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/16/1099572858_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_8a88e8c409e85e8aa40660dc1b557197.jpg

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Malezya'da ASEAN ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli olduğunu belirten Hegseth, Washington yönetiminin bu bölgedeki anlaşmazlıklar konusunda diyaloğa önem verdiğini söyledi.Hegseth, ASEAN ülkelerine, bir ülkenin tehdit edilmesi durumunda diğer üyelerin alarma geçmesi için 'ortak denizcilik farkındalığını' geliştirme çağrısı yaptı.ASEAN ülkelerine Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma çağrısında bulunan Hegseth, ülkeleri deniz kuvvetlerini güçlendirmeye de davet etti.Güney Çin Denizi anlaşmazlığıGüney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/cin-ve-abd-ticaret-konularinda-cerceve-uzlasisina-vardi-1100513149.html

abd

güney çin denizi

çin

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, abd, güney çin denizi, çin, güneydoğu asya uluslar birliği (asean), pete hegseth