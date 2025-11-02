https://anlatilaninotesi.com.tr/20251102/2026-haci-adaylari-dikkat-suudi-arabistan-saglik-raporu-isteyecek-1100680168.html

2026 hacı adayları dikkat: Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek

Suudi Arabistan hacca gidecek adaylardan sağlık raporu isteyecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre bakanlığı, sağlık raporu kriterini Diyanet İşleri Başkanlığı ve... 02.11.2025

Suudi Arabistan, hacı adayları için yeni sağlık kriterleri belirledi.Hacı adaylarına yeni kriterBuna göre, hacca gitmeye hak kazananlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra hac vizelerini alabilecek.Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.2026 Hac kura takvimiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.

