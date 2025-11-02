Türkiye
2026 hacı adayları dikkat: Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek
2026 hacı adayları dikkat: Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek
2026 hacı adayları dikkat: Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek
Suudi Arabistan hacca gidecek adaylardan sağlık raporu isteyecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre bakanlığı, sağlık raporu kriterini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na iletti.
Suudi Arabistan, hacı adayları için yeni sağlık kriterleri belirledi.Hacı adaylarına yeni kriterBuna göre, hacca gitmeye hak kazananlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra hac vizelerini alabilecek.Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.2026 Hac kura takvimiDiyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.
2026 hacı adayları dikkat: suudi arabistan sağlık raporu isteyecek
2026 hacı adayları dikkat: suudi arabistan sağlık raporu isteyecek

2026 hacı adayları dikkat: Suudi Arabistan sağlık raporu isteyecek

Suudi Arabistan hacca gidecek adaylardan sağlık raporu isteyecek. Suudi Arabistan Hac ve Umre bakanlığı, sağlık raporu kriterini Diyanet İşleri Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na iletti.
Suudi Arabistan, hacı adayları için yeni sağlık kriterleri belirledi.

Hacı adaylarına yeni kriter

Buna göre, hacca gitmeye hak kazananlar belirlenen sağlık şartlarını karşıladıklarını gösteren sağlık raporları ilgili sisteme yüklendikten sonra hac vizelerini alabilecek.
Raporların sisteme yüklenmemesi veya adayların sağlık kriterlerini karşılamaması durumunda ise hac vizesi düzenlenmeyecek.

Sağlık durumu hacca gitmeye elverişli olmayan kişiler ise kendileri adına sağlıklı bir yakınını vekil olarak hacca gönderebilecek. Önümüzdeki günlerde, hacı adaylarının kolay ve hızlı bir şekilde rapor almalarını sağlayacak çalışmanın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

2026 Hac kura takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek 2026 yılı hac kurası 5 Kasım 2025 Çarşamba günü saat 10.30’da çekilecek.
Kabe - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2025
TÜRKİYE
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 2026 Hac kurası ne zaman?
27 Ekim, 20:46
