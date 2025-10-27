https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/diyanet-isleri-baskanligi-duyurdu-2026-hac-kurasi-ne-zaman-1100523650.html
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 2026 Hac kurası ne zaman?
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 2026 Hac kurası ne zaman?
Sputnik Türkiye
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2026 yılı hac hazırlıklarını tamamladı. Kurul, hac kurasının 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri... 27.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-27T20:46+0300
2025-10-27T20:46+0300
2025-10-27T20:46+0300
türki̇ye
diyanet i̇şleri başkanlığı
hac
hac ziyareti
hac organizasyonu
hac kura çekimi sonuçları
hac kura çekimi
hac umre ve seyahat acentaları derneği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/12/1044992997_1:0:863:485_1920x0_80_0_0_d2de632d0bafed36b3a5ef6e5abe97ef.jpg
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.2025 yılı boyunca üç kez toplanan Hac ve Umre Kurulu'nun, 23 Ekim’de yapılan dördüncü toplantısında 2026 yılına ilişkin hazırlıkları tamamladığını belirten Karaca, hac kura tarihinin de bu toplantıda kesinleştiğini söyledi.Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız kura çekimini canlı olarak takip edebilecek” dedi.Bu yılki kura için 1 milyon 615 bin 44 kişi kaydını güncelledi, 184 bin 791 kişi ise ilk kez ön kayıt yaptırdı. Böylece toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250824/ticaret-bakanligi-uyardi-ozel-hac-vizesi-ve-kurasiz-hac-reklamlarina-para-cezasi-1098792811.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/12/1044992997_108:0:755:485_1920x0_80_0_0_dc8182d67dd8b4ba9c14c8bb07f26de5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
diyanet i̇şleri başkanlığı, hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, hac kura çekimi sonuçları, hac kura çekimi, hac umre ve seyahat acentaları derneği
diyanet i̇şleri başkanlığı, hac, hac ziyareti, hac organizasyonu, hac kura çekimi sonuçları, hac kura çekimi, hac umre ve seyahat acentaları derneği
Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 2026 Hac kurası ne zaman?
Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2026 yılı hac hazırlıklarını tamamladı. Kurul, hac kurasının 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı’nda noter ve basın huzurunda dijital ortamda çekileceğini açıkladı.
Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
2025 yılı boyunca üç kez toplanan Hac ve Umre Kurulu'nun, 23 Ekim’de yapılan dördüncü toplantısında 2026 yılına ilişkin hazırlıkları tamamladığını belirten Karaca, hac kura tarihinin de bu toplantıda kesinleştiğini söyledi.
Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız kura çekimini canlı olarak takip edebilecek” dedi.
Bu yılki kura için 1 milyon 615 bin 44 kişi kaydını güncelledi, 184 bin 791 kişi ise ilk kez ön kayıt yaptırdı. Böylece toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.