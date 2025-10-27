https://anlatilaninotesi.com.tr/20251027/diyanet-isleri-baskanligi-duyurdu-2026-hac-kurasi-ne-zaman-1100523650.html

Diyanet İşleri Başkanlığı duyurdu: 2026 Hac kurası ne zaman?

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu, 2026 yılı hac hazırlıklarını tamamladı. Kurul, hac kurasının 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri... 27.10.2025, Sputnik Türkiye

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.2025 yılı boyunca üç kez toplanan Hac ve Umre Kurulu'nun, 23 Ekim’de yapılan dördüncü toplantısında 2026 yılına ilişkin hazırlıkları tamamladığını belirten Karaca, hac kura tarihinin de bu toplantıda kesinleştiğini söyledi.Karaca, “2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30’da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımız kura çekimini canlı olarak takip edebilecek” dedi.Bu yılki kura için 1 milyon 615 bin 44 kişi kaydını güncelledi, 184 bin 791 kişi ise ilk kez ön kayıt yaptırdı. Böylece toplam 1 milyon 799 bin 835 kişi, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazandı.

