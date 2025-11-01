https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/yunanistan-disisleri-bakani-gerapetritis-abnin-odak-noktasini-ekonomiden-savunmaya-kaydirmasi-tam-1100672226.html
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: AB’nin odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması 'tam bir başarısızlık'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Avrupa Birliği'nin (AB) odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması hususunu 'başarısızlık' olarak nitelendirildi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/03/0e/1081695634_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_21dea21457896ac92aaa8ef7bb80570d.jpg
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, AB'nin refahın ekonomiden değil, savunmadan kaynaklandığı fikrine dayanan yapısını 'tam bir başarısızlık' olarak değerlendirdi.Bahreyn’de düzenlenen 'Manama Diyaloğu' forumunda yaptığı konuşmada Gerapetritis şu cümleleri kaydetti:Gerapetritis, 24 Ekim’de yaptığı başka bir açıklamada da Avrupa Birliği’ni, güçlü liderlik eksikliği ve kurumların zayıflaması nedeniyle çöken Eski Makedonya Krallığı ile karşılaştırmıştı. Gerapetritis ayrıca Avrupa’nın, halkın duygularına hitap edip gerçek çözümler sunmayan popülist siyasetçiler yüzünden, Sparta tarafından fethedilen Antik Atina’nın kaderini paylaşma riskiyle karşı karşıya olduğunun da altını çizmişti.
