Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: AB’nin odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması 'tam bir başarısızlık'

Ne kadar çok şiddet içeren müdahale olursa, sert güce de o kadar fazla meşruiyet kazandırıyoruz, yumuşak güce değil. Avrupa Birliği’nin bu meydan okumalara verdiği yanıt da tam olarak bu. Çünkü bugün stratejik özerklik öncelikle savunma kabiliyeti anlamına geliyor. Refahın ekonomiye bağlı olduğu fikrinden tamamen vazgeçtik ve artık refahın esasen savunmaya bağlı olduğuna inanıyoruz. Bana göre bu, kurduğumuz yapının tam bir başarısızlığıdır.