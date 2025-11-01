Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: AB'nin odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması 'tam bir başarısızlık'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: AB’nin odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması 'tam bir başarısızlık'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Avrupa Birliği'nin (AB) odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması hususunu 'başarısızlık' olarak nitelendirildi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T16:21+0300
2025-11-01T16:21+0300
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, AB'nin refahın ekonomiden değil, savunmadan kaynaklandığı fikrine dayanan yapısını 'tam bir başarısızlık' olarak değerlendirdi.Bahreyn’de düzenlenen 'Manama Diyaloğu' forumunda yaptığı konuşmada Gerapetritis şu cümleleri kaydetti:Gerapetritis, 24 Ekim’de yaptığı başka bir açıklamada da Avrupa Birliği’ni, güçlü liderlik eksikliği ve kurumların zayıflaması nedeniyle çöken Eski Makedonya Krallığı ile karşılaştırmıştı. Gerapetritis ayrıca Avrupa’nın, halkın duygularına hitap edip gerçek çözümler sunmayan popülist siyasetçiler yüzünden, Sparta tarafından fethedilen Antik Atina’nın kaderini paylaşma riskiyle karşı karşıya olduğunun da altını çizmişti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis: AB’nin odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması 'tam bir başarısızlık'

16:21 01.11.2025
Yunanistan Dışişleri Bakanı Giorgos Gerapetritis
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis, Avrupa Birliği'nin (AB) odak noktasını ekonomiden savunmaya kaydırması hususunu 'başarısızlık' olarak nitelendirildi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis, AB'nin refahın ekonomiden değil, savunmadan kaynaklandığı fikrine dayanan yapısını 'tam bir başarısızlık' olarak değerlendirdi.
Bahreyn’de düzenlenen 'Manama Diyaloğu' forumunda yaptığı konuşmada Gerapetritis şu cümleleri kaydetti:
Ne kadar çok şiddet içeren müdahale olursa, sert güce de o kadar fazla meşruiyet kazandırıyoruz, yumuşak güce değil. Avrupa Birliği’nin bu meydan okumalara verdiği yanıt da tam olarak bu. Çünkü bugün stratejik özerklik öncelikle savunma kabiliyeti anlamına geliyor. Refahın ekonomiye bağlı olduğu fikrinden tamamen vazgeçtik ve artık refahın esasen savunmaya bağlı olduğuna inanıyoruz. Bana göre bu, kurduğumuz yapının tam bir başarısızlığıdır.
Gerapetritis, 24 Ekim’de yaptığı başka bir açıklamada da Avrupa Birliği’ni, güçlü liderlik eksikliği ve kurumların zayıflaması nedeniyle çöken Eski Makedonya Krallığı ile karşılaştırmıştı. Gerapetritis ayrıca Avrupa’nın, halkın duygularına hitap edip gerçek çözümler sunmayan popülist siyasetçiler yüzünden, Sparta tarafından fethedilen Antik Atina’nın kaderini paylaşma riskiyle karşı karşıya olduğunun da altını çizmişti.
POLİTİKA
Yunanistan Savunma Bakanı Dendias: Batı dünyasının askeri hedefleri, Ankara ile benzerlik göstermiyor
Dün, 17:13
