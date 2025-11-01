Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2024
SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/afad-duyurdu-balikesirde-bir-deprem-daha-meydana-geldi-1100661704.html
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre sarsıntı 6,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Bölgede, 10... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T09:38+0300
2025-11-01T09:38+0300
son depremler
deprem
deprem son dakika
balıkesir
afad
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_5050185ee37922fa137265592b2a58a2.png
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın internet sitesindeki bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak kayda geçti.AFAD verilerine göre sarsıntı 6,79 kilometre derinlikte oluştu. Deprem, ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi.Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’deki 6,1’lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/calisma-sanayi-disisleri-ve-milli-egitim-bakanliklarinda-ust-duzey-atama-1100659536.html
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/1e/1099801847_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_043fd6f1496759e9ad4f81322f3c4fd2.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
deprem, deprem son dakika, balıkesir, afad
deprem, deprem son dakika, balıkesir, afad

AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

09:38 01.11.2025
Deprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
Abone ol
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre sarsıntı 6,79 kilometre derinlikte kaydedildi. Bölgede, 10 Ağustos ve 27 Ekim’deki 6,1’lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar sürüyor.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın internet sitesindeki bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak kayda geçti.
AFAD verilerine göre sarsıntı 6,79 kilometre derinlikte oluştu. Deprem, ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’deki 6,1’lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2025
TÜRKİYE
Çalışma, Sanayi, Dışişleri ve Milli Eğitim Bakanlıklarında üst düzey atama
02:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала