AFAD duyurdu: Balıkesir'de bir deprem daha meydana geldi

2025-11-01T09:38+0300
2025-11-01T09:38+0300
2025-11-01T09:38+0300
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 07.58’de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)’ın internet sitesindeki bilgiye göre, depremin merkez üssü Sındırgı olarak kayda geçti.AFAD verilerine göre sarsıntı 6,79 kilometre derinlikte oluştu. Deprem, ilçe merkezi ve çevre yerleşimlerde hissedildi.Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos ve 27 Ekim’deki 6,1’lik depremlerin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.
