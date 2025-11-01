Türkiye
Bakan Kurum: Gebze’de 16 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Bakan Kurum: Gebze’de 16 bina tedbir amaçlı boşaltıldı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze’de yürütülen incelemeler sonucunda toplam 16 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınındaki binalarda çatlaklar tespit edilmişti.Bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, toplam 16 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.Bakan Kurum, bölgede yaşanan olayın sebebine ilişkin "Gebze’de ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gebze’de yürütülen incelemeler sonucunda toplam 16 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını açıkladı.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim’de çöken 7 katlı Arslan Apartmanı’nın yakınındaki binalarda çatlaklar tespit edilmişti.
Bölgeye giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ekiplerin sahada çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, toplam 16 binanın tedbir amaçlı boşaltıldığını duyurdu.
Bakan Kurum, bölgede yaşanan olayın sebebine ilişkin "Gebze’de ayrıntılı bir zemin araştırması yapıyoruz" dedi.
