Usta oyuncu 'öldü' haberlerine tepki gösterdi: Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?

Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Şen, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. 01.11.2025

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek tepki gösterdi. Yakın dostu Emel Sayın'ın konserine katılan Şener Şen, yalan ölüm haberlerine ilişkin konuştu. "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek sosyal medyada öldüğü yönündeki haberlere tepki gösteren Şen, sağlık durumuyla ilgili de, "Çok şükür. Tabii yaşa göre bir şeyler var, idare ediyoruz." diye konuştu. Yeni proje mi geliyor?Zengin Mutfağı'nı bitiren usta oyuncu yeni projelerle ilgili sorular üzerine kapıları kapatmadığını söyledi. Şen, "İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. "Emel Sayın ile yeniden bir müzikal olur mu?” sorusuna ise tebessümle; "Hiçbir şey diyemem… Çok eskiden yaptık" yanıtını verdi.

