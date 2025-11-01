https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/usta-oyuncu-oldu-haberlerine-tepki-gosterdi-yakinda-oldum-ondan-haberiniz-var-mi--1100666908.html
Usta oyuncu 'öldü' haberlerine tepki gösterdi: Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?
Usta oyuncu 'öldü' haberlerine tepki gösterdi: Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?
Sputnik Türkiye
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Şen, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi. 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T13:18+0300
2025-11-01T13:18+0300
2025-11-01T13:18+0300
yaşam
şener şen
emel sayın
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102652/63/1026526346_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_4e785b4ac5ac7231d0f4f25f94abaae3.jpg
Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek tepki gösterdi. Yakın dostu Emel Sayın'ın konserine katılan Şener Şen, yalan ölüm haberlerine ilişkin konuştu. "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek sosyal medyada öldüğü yönündeki haberlere tepki gösteren Şen, sağlık durumuyla ilgili de, "Çok şükür. Tabii yaşa göre bir şeyler var, idare ediyoruz." diye konuştu. Yeni proje mi geliyor?Zengin Mutfağı'nı bitiren usta oyuncu yeni projelerle ilgili sorular üzerine kapıları kapatmadığını söyledi. Şen, "İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. "Emel Sayın ile yeniden bir müzikal olur mu?” sorusuna ise tebessümle; "Hiçbir şey diyemem… Çok eskiden yaptık" yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usta-oyuncu-sener-sen-hayranlarini-uzmustu-son-noktayi-kendi-koydu-1097025752.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102652/63/1026526346_68:0:957:667_1920x0_80_0_0_f6aeb4066987e3866bfd4f9773bff46b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
şener şen, emel sayın
Usta oyuncu 'öldü' haberlerine tepki gösterdi: Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı?
Türk sinemasının usta ismi Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine tepki gösterdi. Şen, sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Şener Şen, hakkında çıkan 'öldü' haberlerine, "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek tepki gösterdi.
Yakın dostu Emel Sayın'ın konserine katılan Şener Şen, yalan ölüm haberlerine ilişkin konuştu. "Yakında öldüm, ondan haberiniz var mı? Daha önce de iki kez ölmüştüm" diyerek sosyal medyada öldüğü yönündeki haberlere tepki gösteren Şen, sağlık durumuyla ilgili de, "Çok şükür. Tabii yaşa göre bir şeyler var, idare ediyoruz." diye konuştu.
Zengin Mutfağı'nı bitiren usta oyuncu yeni projelerle ilgili sorular üzerine kapıları kapatmadığını söyledi. Şen, "İyi bir proje olursa her zaman yaparım. Aklımızda bir şeyler var ama henüz netleşmedi" ifadelerini kullandı. "Emel Sayın ile yeniden bir müzikal olur mu?” sorusuna ise tebessümle; "Hiçbir şey diyemem… Çok eskiden yaptık" yanıtını verdi.