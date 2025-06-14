https://anlatilaninotesi.com.tr/20250614/usta-oyuncu-sener-sen-hayranlarini-uzmustu-son-noktayi-kendi-koydu-1097025752.html
Usta oyuncu Şener Şen hayranlarını üzmüştü: Son noktayı kendi koydu
Usta oyuncu Şener Şen hayranlarını üzmüştü: Son noktayı kendi koydu
Sputnik Türkiye
Usta oyuncu Şener Şen, oyunculuğu bıraktığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı. 14.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-14T11:36+0300
2025-06-14T11:36+0300
2025-06-14T11:36+0300
yaşam
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Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar, usta oyuncunun hayranlarını üzdü. Şen bu iddialara son noktayı koydu ve 'yeni projelerde görüşmek dileğiyle' diyerek hayranlarını sevindirdi. Zengin Mutfağı oyununu geçen hafta bitiren Şen, oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama kafaları karıştırmış ve usta oyuncunun artık başka projede yer almayacağını düşündürtmüştü. Yeni projelerde görüşmek dileğiyle Sosyal medyasını aktif olarak kullanmayan ünlü isim bir açıklama yaparak hayranlarını sevindirdi. Şen, "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250111/unlu-sanatci-sener-sen-galatasaray-divan-uyesi-oldu-1092569186.html
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şener şen
Usta oyuncu Şener Şen hayranlarını üzmüştü: Son noktayı kendi koydu
Usta oyuncu Şener Şen, oyunculuğu bıraktığına dair iddialarla ilgili açıklama yaptı.
Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta oyuncusu Şener Şen'in oyunculuğu bıraktığına dair iddialar, usta oyuncunun hayranlarını üzdü. Şen bu iddialara son noktayı koydu ve 'yeni projelerde görüşmek dileğiyle' diyerek hayranlarını sevindirdi.
Zengin Mutfağı oyununu geçen hafta bitiren Şen, oyunun son kez sahnelendiği gece, Şener Şen'e, "Sahneleri artık bıraktınız mı, yeni bir oyun ya da sinema projesi olacak mı?" sorusu yöneltildi. Kısa ve net bir yanıt veren Şener Şen; "Hayır, bitti" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama kafaları karıştırmış ve usta oyuncunun artık başka projede yer almayacağını düşündürtmüştü.
Yeni projelerde görüşmek dileğiyle
Sosyal medyasını aktif olarak kullanmayan ünlü isim bir açıklama yaparak hayranlarını sevindirdi. Şen, "Zengin Mutfağı oyunumuz yaklaşık 7 yıldan sonra sona erdi. Başta seyircilerimiz olmak üzere birlikte çalıştığımız, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarım Onay Kaya, Gizem Ergün, Kutay Sandıkçı, U. Arda Başkan’ın oyunun başarısında büyük katkıları oldu. Birlikte çok güzel anılar biriktirdik... Şimdi uzunca bir tatil zamanı… Yeni projelerde buluşmak dileğiyle..." ifadelerini kullandı.