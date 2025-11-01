https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/ticaret-bakanligindan-patates-fiyati-aciklamasi-25-lira-iddiasi-gercegi-yansitmiyor-1100668631.html

Ticaret Bakanlığı’ndan patates fiyatı açıklaması: '25 lira iddiası gerçeği yansıtmıyor'

Ticaret Bakanlığı, son günlerde kamuoyunda ve sosyal medyada yer alan “üreticide 5 lira olan patatesin markette 25 liraya satıldığı” iddialarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.Bakanlık, patates fiyatlarına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, 3 büyük ulusal zincir marketten alınan resmi verilere göre patatesin ortalama satış fiyatının 12,75 TL seviyesinde olduğunu açıkladı.'25 lira iddiası piyasa gerçeklerini yansıtmıyor'Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:“Ticaret Bakanlığımızın saha denetimleri ve zincir marketlerden alınan resmi veriler doğrultusunda patatesin 3 ulusal zincir markette ortalama perakende satış fiyatı 12,75 lira seviyesinde olup, kamuoyunda yer alan 25 lira gibi rakamlar genel piyasa fiyatlarını yansıtmamaktadır.”Bakanlık, arz-talep dengesi, nakliye maliyetleri, depolama giderleri ve komisyoncu paylarının fiyat oluşumunda etkili olduğunu, bu etkenlerin düzenli olarak analiz edildiğini vurguladı.Denetimler ülke genelinde sürüyorAçıklamada, haksız fiyat artışları, stokçuluk ve spekülatif uygulamalara karşı denetimlerin ülke genelinde etkin şekilde sürdüğü hatırlatıldı.“Mevzuata aykırı durumlarda gerekli idari yaptırımlar kararlılıkla uygulanmaktadır. Tedarik zincirinin her aşamasında şeffaflık ilkesini esas alarak, üreticiden tüketiciye kadar uzanan süreçte fiyat oluşumlarının sağlıklı ve adil şekilde gerçekleşmesi için çalışmalarımız sürmektedir.”Bakanlık, vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş bilgilere itibar etmemelerini ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.Ticaret Bakanlığı, hem üreticinin emeğini korumak hem de vatandaşların uygun fiyatla temel gıdaya erişimini sağlamak için denetimlerin aralıksız devam edeceğini bildirdi.“Ticaret Bakanlığı olarak hem üreticimizin emeğini korumaya hem de vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla temel gıdaya erişimini sağlamaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.”

