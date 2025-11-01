Türkiye
Sputnik, Burkina Faso’da radyo yayınına başladı
Sputnik, Burkina Faso’da radyo yayınına başladı
Sputnik Türkiye
Sputnik Afrika, Fransızca yayın yapan analitik programlarını Burkina Faso'nun en popüler radyolarından biri olan Ouaga FM üzerinden dinleyicilerine sunmaya... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Sputnik Afrika'nın Fransızca dilinde sunduğu analitik programlar, Ouaga FM üzerinden artık dinlenebiliyor. Ouaga FM, ülkenin en çok dinlenen radyolarından biri olarak, başkent Ouagadougou ve ikinci büyük şehir Bobo-Dioulasso’daki 5 milyon kişiye ulaşabiliyor.Burkina Faso dışında Sputnik, Etiyopya, Nijerya, Gine, Zambiya, Kamerun, Mali, Nijer ve Botsvana olmak üzere 8 ülkede yayın yapıyor.Sputnik, dünya genelinde 30’dan fazla dilde yayın yapan ve 25 editoryal merkeze sahip bir uluslararası haber ajansı ve radyo istasyonu olarak faaliyet gösteriyor.Sputnik, 2025 yılında Addis Ababa’da çok fonksiyonlu bir editoryal merkez açtı. Bu, Amharca dilinde yayın yapan tek Rus medya kuruluşu olma özelliğine sahip. Ayrıca, Sputnik Afrika, Afrika Yayıncıları Birliği tarafından Afrika hakkında en iyi radyo podcasti ve kıtanın kültürü hakkında en iyi radyo programı kategorilerinde ödüller kazanmış bir medya organı. Güney Afrika Yayıncılar Derneği tarafından düzenlenen bir yarışmada ise ‘En İyi Yerel Radyo İçeriği’ ödülünü kazandı. Sputnik, ayrıca Kuzey Afrika'yı kapsayan Arap Yayıncılar Birliği'ne de üye.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/sputnik-afrika-prestijli-guney-afrika-medya-yarismasinda-odul-kazandi-1100613700.html
Sputnik, Burkina Faso’da radyo yayınına başladı

Sputnik Afrika, prestijli Güney Afrika Medya Yarışması'nda ödüle layık görüldü
30 Ekim, 12:25
