Rusya'dan Venezüella'ya destek: 'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella'da değil, ABD'de başlatmalı'

Şu anda tüm dünyanın dikkati Güney Amerika kıtasının kuzey kıyısına çevrilmiş durumda. Gözlemcilere göre 16 bin asker, 8 savaş gemisi, bir nükleer denizaltı, B-52 stratejik bombardıman uçakları ve F-35 savaş jetleri Karayipler bölgesinde bir şeylere hazırlanıyor. Yakın zamanda mevcut kuvvet grubuna, amiral gemisi USS Gerald R. Ford’un başını çektiği, üç refakat gemisi ve 4 bin personelden oluşan bir uçak gemisi taarruz grubu da katılacak.

Resmi olarak belirtilen hedef uyuşturucuyla mücadele görevidir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth birkaç gün önce bunu açıkladı. Amerikan ordusunun Pasifik Okyanusu’ndaki gemilere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı şimdiden onlarca kişiye ulaştı. Ancak Amerikalılar bu sorunu çözmek için biraz fazla uzağa gitmiş gibi görünüyor. Çünkü uyuşturucu belasının kökü ABD’de, bizzat ABD’nin kendisinde.