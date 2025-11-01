https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rusyadan-venezuellaya-destek-washington-uyusturucuyla-savasi-venezuellada-degil-abdde-baslatmali-1100676923.html
Rusya'dan Venezüella'ya destek: 'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella'da değil, ABD'de başlatmalı'
Rusya'dan Venezüella'ya destek: 'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella'da değil, ABD'de başlatmalı'
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Venezüella'nın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklediklerini belirterek ABD’nin Karayipler'deki askeri... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-01T22:47+0300
2025-11-01T22:47+0300
2025-11-01T22:52+0300
poli̇ti̇ka
abd
rusya dışişleri bakanlığı
pentagon
amerikan devletleri örgütü (oas)
washington
abd
venezüella
pete hegseth
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376278_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_61e2547cec279e4d853316a76f9a39e3.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD ile Venezüella arasındaki gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak yaptığı açıklamada, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler’de aşırı askeri güç kullanmasını kesin bir dille kınadıklarını dile getirdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Bu tür eylemlerin 'hem ABD’nin iç hukukunu (ABD Anayasası’nın 1. Maddesi, 8. bölümü) hem de uluslararası hukuk normlarını -özellikle BM Şartı’nın 2. Maddesi 4. fıkrasını- Amerikan Devletleri Örgütü Şartı’nın 18-22. maddelerini ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 88. maddesini ihlal ettiğini' vurgulayan Zaharova, "Bu durumu birçok ülkenin temsilcileri ve uluslararası kuruluşlar, özellikle de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de kabul etmektedir" dedi.Zaharova, Moskova ile Karakas arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklık ruhu içinde istikrarlı biçimde geliştiğini, dış koşullardan etkilenmediğini ve karşılıklı çıkar alanlarını kapsadığını dile aktardı.'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella’da değil, ABD’de başlatmalı'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD yönetimi'nin Karayipler bölgesinde uyuşturucu karşıtı bir operasyon düzenlemeye hazırlanarak hata yaptığı dile getirerek, "ABD’deki uyuşturucu sorunlarının kökü, bizzat ABD’nin kendisidir" dedi.Telegram kanalında açıklama yapan Zaharova, şu cümleleri dile getirdi:Zaharova, 2023 yılında ABD’de yaklaşık 109 bin 6 bin kişinin uyuşturucu doz aşımına bağlı olarak hayatını kaybettiğine de dikkat çekerek, "Bu, günde 300 ölüm anlamına geliyor. 1999-2020 yılları arasında yaklaşık 841 bin kişi bu nedenle öldü. Bu ölümlerin 500 bini, reçeteli ya da yasa dışı opioidlerle bağlantılıydı. Bu belanın kaynağı ve nedeni Karacas’ta değil, Washington’dadır" cümlelerinin altını çizdi.Zaharova, ABD’de Demokratlar tarafından oluşturulan sağlık sistemi çerçevesinde, ilaç şirketleriyle sözleşmeli çalışan doktorların hastalara ilaç yerine reçeteli ağrı kesiciler -yani opioidler- yazmayı tercih ettiklerini, böylece halkı 'yasal uyuşturuculara' bağımlı hale getirdiklerini vurguladı.Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:Trump’ın narkokartellere karşı planlarıWashington yönetimi, Venezüella hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla yeterince mücadele etmemekle suçluyor.ABD Donanması, uluslararası sularda en az dört sürat teknesini imha etmişti. Söz konusu teknelerdeki kişiler herhangi bir somut kanıt olmaksızın, Venezüella'dan uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla suçlandı.23 Eylül’de BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD silahlı kuvvetlerinin, Washington’ın 'Maduro liderliğindeki Venezüella narko-kartelleriyle bağlantılı' olarak tanımladığı gemilere saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı.The Washington Post gazetesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında askeri varlığını artırdığını ve bu sayının 16 bin askere kadar ulaşabileceği dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251101/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-ukraynaya-tomahawk-sevkiyati-ile-baris-saglanamaz-1100676457.html
washington
abd
venezüella
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/1f/1086376278_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_01cd66c5a0c19c7a243ee6663d75118b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, amerikan devletleri örgütü (oas), washington, abd, venezüella, pete hegseth, donald trump, mariya zaharova, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, volker türk
abd, rusya dışişleri bakanlığı, pentagon, amerikan devletleri örgütü (oas), washington, abd, venezüella, pete hegseth, donald trump, mariya zaharova, nicolas maduro, venezüella devlet başkanı nicolas maduro, antonio guterres, bm genel sekreteri antonio guterres, volker türk
Rusya'dan Venezüella'ya destek: 'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella'da değil, ABD'de başlatmalı'
22:47 01.11.2025 (güncellendi: 22:52 01.11.2025)
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Venezüella'nın ulusal egemenliğini koruma çabalarını desteklediklerini belirterek ABD’nin Karayipler'deki askeri provokasyonlarını kınadıklarını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ABD ile Venezüella arasındaki gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olarak yaptığı açıklamada, ABD’nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayipler’de aşırı askeri güç kullanmasını kesin bir dille kınadıklarını dile getirdi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Venezüella yönetiminin ulusal egemenliğini koruma çabalarına olan güçlü desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz. Latin Amerika ve Karayipler bölgesinin barış bölgesi olarak kalmasından yanayız. Durumun tırmanmasını önleyecek ve mevcut sorunlara uluslararası hukuk normlarına saygı temelinde yapıcı çözümler bulunmasını sağlayacak adımlar atılması gerekiyor.
Bu tür eylemlerin 'hem ABD’nin iç hukukunu (ABD Anayasası’nın 1. Maddesi, 8. bölümü) hem de uluslararası hukuk normlarını -özellikle BM Şartı’nın 2. Maddesi 4. fıkrasını- Amerikan Devletleri Örgütü Şartı’nın 18-22. maddelerini ve BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 88. maddesini ihlal ettiğini' vurgulayan Zaharova, "Bu durumu birçok ülkenin temsilcileri ve uluslararası kuruluşlar, özellikle de BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk de kabul etmektedir" dedi.
Zaharova, Moskova ile Karakas arasındaki ikili ilişkilerin stratejik ortaklık ruhu içinde istikrarlı biçimde geliştiğini, dış koşullardan etkilenmediğini ve karşılıklı çıkar alanlarını kapsadığını dile aktardı.
'Washington, uyuşturucuyla savaşı Venezüella’da değil, ABD’de başlatmalı'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, ABD yönetimi'nin Karayipler bölgesinde uyuşturucu karşıtı bir operasyon düzenlemeye hazırlanarak hata yaptığı dile getirerek, "ABD’deki uyuşturucu sorunlarının kökü, bizzat ABD’nin kendisidir" dedi.
Telegram kanalında açıklama yapan Zaharova, şu cümleleri dile getirdi:
Şu anda tüm dünyanın dikkati Güney Amerika kıtasının kuzey kıyısına çevrilmiş durumda. Gözlemcilere göre 16 bin asker, 8 savaş gemisi, bir nükleer denizaltı, B-52 stratejik bombardıman uçakları ve F-35 savaş jetleri Karayipler bölgesinde bir şeylere hazırlanıyor. Yakın zamanda mevcut kuvvet grubuna, amiral gemisi USS Gerald R. Ford’un başını çektiği, üç refakat gemisi ve 4 bin personelden oluşan bir uçak gemisi taarruz grubu da katılacak.
Resmi olarak belirtilen hedef uyuşturucuyla mücadele görevidir. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth birkaç gün önce bunu açıkladı. Amerikan ordusunun Pasifik Okyanusu’ndaki gemilere yönelik saldırılarında ölenlerin sayısı şimdiden onlarca kişiye ulaştı. Ancak Amerikalılar bu sorunu çözmek için biraz fazla uzağa gitmiş gibi görünüyor. Çünkü uyuşturucu belasının kökü ABD’de, bizzat ABD’nin kendisinde.
Zaharova, 2023 yılında ABD’de yaklaşık 109 bin 6 bin kişinin uyuşturucu doz aşımına bağlı olarak hayatını kaybettiğine de dikkat çekerek, "Bu, günde 300 ölüm anlamına geliyor. 1999-2020 yılları arasında yaklaşık 841 bin kişi bu nedenle öldü. Bu ölümlerin 500 bini, reçeteli ya da yasa dışı opioidlerle bağlantılıydı. Bu belanın kaynağı ve nedeni Karacas’ta değil, Washington’dadır" cümlelerinin altını çizdi.
Zaharova, ABD’de Demokratlar tarafından oluşturulan sağlık sistemi çerçevesinde, ilaç şirketleriyle sözleşmeli çalışan doktorların hastalara ilaç yerine reçeteli ağrı kesiciler -yani opioidler- yazmayı tercih ettiklerini, böylece halkı 'yasal uyuşturuculara' bağımlı hale getirdiklerini vurguladı.
Zaharova açıklamasını şu cümleler ile sonlandırdı:
Özetle, Pentagon gerçekten uyuşturucu belasından kurtulmak istiyorsa işe San Francisco, Los Angeles ve New York sokaklarından başlamalı. Hatta daha iyisi, lobicilerden ve büyük ilaç şirketlerinden başlamalı. Ama orada 16 bin asker kesinlikle yetmez. Bu arada New York sokaklarında artık sadece akşamları değil, sabah 6’dan itibaren de esrar kokusu var. Üstelik bu sadece şehir merkezinde değil, her yerde.
Trump’ın narkokartellere karşı planları
Washington yönetimi, Venezüella hükümetini uyuşturucu kaçakçılığıyla yeterince mücadele etmemekle suçluyor.
ABD Donanması, uluslararası sularda en az dört sürat teknesini imha etmişti. Söz konusu teknelerdeki kişiler herhangi bir somut kanıt olmaksızın, Venezüella'dan uyuşturucu taşıdıkları iddiasıyla suçlandı.
23 Eylül’de BM Genel Kurulu’nun 80. oturumunda konuşan ABD Başkanı Donald Trump, ABD silahlı kuvvetlerinin, Washington’ın 'Maduro liderliğindeki Venezüella narko-kartelleriyle bağlantılı' olarak tanımladığı gemilere saldırılarını sürdüreceğini açıklamıştı.
The Washington Post gazetesi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle ABD'nin Venezüella kıyıları açıklarında askeri varlığını artırdığını ve bu sayının 16 bin askere kadar ulaşabileceği dile getirmişti.