Rusya’dan Japonya’daki 'Typhon' sistemine sert tepki: 'Güvenliğimizi sağlamak için önlem alacağız'
Rusya Dışişleri Bakanlığı, 'Typhon' füze sisteminin Japonya’ya yerleştirilmesine karşı Moskova’daki Japonya Büyükelçiliği’ne sert bir protesto notası verildiği... 01.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait 'Typhon' füze sisteminin Japonya’ya yerleştirilmesine karşı sert bir uyarıda bulunarak, Moskova’nın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.Bakanlık, Rusya’nın, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Japonya’daki üssünde karadan konuşlu 'Typhon' orta menzilli füze sistemiyle bağlantılı olarak kendi güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.Açıklamada, 20–31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Joint Exercise 2025' tatbikatlarının, Japonya’nın tüm topraklarını Rusya’ya coğrafi olarak yakın olan Hokkaido adası bölgeleri dahil kapsadığı belirtilerek, Moskova’daki Japonya Büyükelçiliği’ne sert bir protesto notası verildiği ifade edildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD’ye ait 'Typhon' füze sisteminin Japonya’ya yerleştirilmesine karşı sert bir uyarıda bulunarak, Moskova’nın güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu açıkladı.
Bakanlık, Rusya’nın, ABD Silahlı Kuvvetleri’nin Japonya’daki üssünde karadan konuşlu 'Typhon' orta menzilli füze sistemiyle bağlantılı olarak kendi güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli önlemleri alma hakkını saklı tuttuğunu bildirdi.
Açıklamada, 20–31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 'Joint Exercise 2025' tatbikatlarının, Japonya’nın tüm topraklarını Rusya’ya coğrafi olarak yakın olan Hokkaido adası bölgeleri dahil kapsadığı belirtilerek, Moskova’daki Japonya Büyükelçiliği’ne sert bir protesto notası verildiği ifade edildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bu bağlamda, Japon takımadalarından hala çıkarılmamış olan ABD-Japonya ortak tatbikatı ‘Resolute Dragon 25’ (11–25 Eylül) kapsamında ABD’nin ‘Iwakuni’ üssünde konuşlandırılmış Typhon olarak bilinen orta ve kısa menzilli füzelerin fırlatılması için tasarlanan füze sisteminin varlığı endişeyle not edilmiştir. Bu nedenle Rusya Federasyonu, kendi güvenliğinin gerekli düzeyde sağlanması amacıyla gerekli telafi edici önlemleri alma hakkını saklı tutmaktadır.”