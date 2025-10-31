Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/venezuelladan-rusyaya-egemenligini-koruma-konusundaki-destegi-icin--tesekkur-1100658045.html
Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür
Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür
Sputnik Türkiye
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T23:35+0300
2025-10-31T23:32+0300
dünya
yvan gil
venezüella
nicolas maduro
abd
karayip
rusya
mariya zaharova
telegram
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/73/1039577399_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_9a725ff0792eaac4f2a7c1302defe4c5.jpg
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.Gil, "Başkan Nicolas Maduro adına, Rusya hükümetine, egemenliğimizi savunma konusundaki sarsılmaz destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Rusya ve Venezüella, stratejik müttefikler olarak ilişkilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ilerleme için kilit alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır" ifadelerine yer verdi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Venezüella yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, ülke yönetimini ulusal egemenliği savunma konusunda desteklemeye devam ettiğini, mevcut ve potansiyel tehditleri dikkate alarak Karakas'tan gelecek taleplere yanıt vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.Bu açıklamalar, ABD'nin eylül ve ekim aylarında Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri imha etmesinin ardından Karayip bölgesinde gerginliğin tırmanması üzerine geldi. Karakas, bu eylemleri provokasyon ve uluslararası deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-venezuella-etrafinda-olup-biten-her-sey-hukuka-uygun-olmalidir-1100583653.html
venezüella
karayip
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/73/1039577399_139:0:860:541_1920x0_80_0_0_5cc4b7856be0502f4ea59e26c18dca4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
yvan gil, venezüella, nicolas maduro, abd, karayip, rusya, mariya zaharova, telegram
yvan gil, venezüella, nicolas maduro, abd, karayip, rusya, mariya zaharova, telegram

Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür

23:35 31.10.2025
© Flickr / Joseph RemedorVenezüella bayrağı
Venezüella bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© Flickr / Joseph Remedor
Abone ol
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.
Gil, "Başkan Nicolas Maduro adına, Rusya hükümetine, egemenliğimizi savunma konusundaki sarsılmaz destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Rusya ve Venezüella, stratejik müttefikler olarak ilişkilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ilerleme için kilit alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır" ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Venezüella yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, ülke yönetimini ulusal egemenliği savunma konusunda desteklemeye devam ettiğini, mevcut ve potansiyel tehditleri dikkate alarak Karakas'tan gelecek taleplere yanıt vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Bu açıklamalar, ABD'nin eylül ve ekim aylarında Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri imha etmesinin ardından Karayip bölgesinde gerginliğin tırmanması üzerine geldi. Karakas, bu eylemleri provokasyon ve uluslararası deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriyor.
Dmitriy Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2025
DÜNYA
Kremlin: Venezüella etrafında olup biten her şey hukuka uygun olmalıdır
29 Ekim, 13:27
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала