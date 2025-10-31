https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/venezuelladan-rusyaya-egemenligini-koruma-konusundaki-destegi-icin--tesekkur-1100658045.html

Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür

Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür

Sputnik Türkiye

Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını... 31.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-31T23:35+0300

2025-10-31T23:35+0300

2025-10-31T23:32+0300

dünya

yvan gil

venezüella

nicolas maduro

abd

karayip

rusya

mariya zaharova

telegram

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103957/73/1039577399_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_9a725ff0792eaac4f2a7c1302defe4c5.jpg

Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.Gil, "Başkan Nicolas Maduro adına, Rusya hükümetine, egemenliğimizi savunma konusundaki sarsılmaz destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Rusya ve Venezüella, stratejik müttefikler olarak ilişkilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ilerleme için kilit alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır" ifadelerine yer verdi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Venezüella yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, ülke yönetimini ulusal egemenliği savunma konusunda desteklemeye devam ettiğini, mevcut ve potansiyel tehditleri dikkate alarak Karakas'tan gelecek taleplere yanıt vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.Bu açıklamalar, ABD'nin eylül ve ekim aylarında Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri imha etmesinin ardından Karayip bölgesinde gerginliğin tırmanması üzerine geldi. Karakas, bu eylemleri provokasyon ve uluslararası deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251029/kremlin-venezuella-etrafinda-olup-biten-her-sey-hukuka-uygun-olmalidir-1100583653.html

venezüella

karayip

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yvan gil, venezüella, nicolas maduro, abd, karayip, rusya, mariya zaharova, telegram