Venezüella’dan Rusya'ya egemenliğini koruma konusundaki desteği için teşekkür
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını... 31.10.2025
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.Gil, "Başkan Nicolas Maduro adına, Rusya hükümetine, egemenliğimizi savunma konusundaki sarsılmaz destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Rusya ve Venezüella, stratejik müttefikler olarak ilişkilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ilerleme için kilit alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır" ifadelerine yer verdi.Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Venezüella yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, ülke yönetimini ulusal egemenliği savunma konusunda desteklemeye devam ettiğini, mevcut ve potansiyel tehditleri dikkate alarak Karakas'tan gelecek taleplere yanıt vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.Bu açıklamalar, ABD'nin eylül ve ekim aylarında Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri imha etmesinin ardından Karayip bölgesinde gerginliğin tırmanması üzerine geldi. Karakas, bu eylemleri provokasyon ve uluslararası deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriyor.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını belirtti.
Venezüella Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Rusya'ya ülkesinin egemenliğini savunmadaki sürekli desteği için teşekkür ederek, iki ülkenin stratejik ortaklığını güçlendirmeye hazır olduklarını ifade etti.
Gil, "Başkan Nicolas Maduro adına, Rusya hükümetine, egemenliğimizi savunma konusundaki sarsılmaz destekleri için içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün, Rusya ve Venezüella, stratejik müttefikler olarak ilişkilerini güçlendiriyor ve karşılıklı ilerleme için kilit alanlarda işbirliğini geliştirmeye hazır" ifadelerine yer verdi.
Daha önce, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Moskova'nın Venezüella yetkilileriyle sürekli temas halinde olduğunu, ülke yönetimini ulusal egemenliği savunma konusunda desteklemeye devam ettiğini, mevcut ve potansiyel tehditleri dikkate alarak Karakas'tan gelecek taleplere yanıt vermeye hazır olduğunu açıklamıştı.
Bu açıklamalar, ABD'nin eylül ve ekim aylarında Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığını iddia ettiği tekneleri imha etmesinin ardından Karayip bölgesinde gerginliğin tırmanması üzerine geldi. Karakas, bu eylemleri provokasyon ve uluslararası deniz hukuku ihlali olarak değerlendiriyor.